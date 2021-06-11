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台灣疫苗採購遭批黑箱

記者徐白櫻、蔡晉宇、周志豪、徐偉真、吳亮賢、陳雨鑫、許政榆／連線報導
端午連假到來，為避免返鄉潮成防疫破口，中央流行疫情指揮中心要求大眾運輸工具乘載率應低於兩成，台北轉運站11日晚搭乘客運人潮減少許多，售票口顯得冷清。記者余承翰／攝影
端午連假到來，為避免返鄉潮成防疫破口，中央流行疫情指揮中心要求大眾運輸工具乘載率應低於兩成，台北轉運站11日晚搭乘客運人潮減少許多，售票口顯得冷清。記者余承翰／攝影

台灣國產高端疫苗解盲成功，但衛福部長陳時中不願證實採購價格，國民黨高雄市議員李雅靜指出，政府以高於國際疫苗8倍的價格，簽約採購2期解盲、尚未進入3期臨床的疫苗，是「花頭等艙的錢買經濟艙」；合約另標註，若因某些原因無法交貨，政府無法追回預付的8億6千萬元，等同是不平等的「馬關條約」。

疫情延燒 總統不捨致歉

蔡英文總統11日發表公開談話，首度對受到感染、失去生命的國人「表達不捨與歉意」。她說，國產疫苗能否獲得緊急授權，相關單位將依審查標準，以專業、科學的嚴謹程序審查；安全、有效，是任何疫苗獲得緊急授權最重要的先決條件，「政府一定會依照國際科學標準，為國人健康安全嚴格把關，請大家放心」。

蔡總統承諾國產疫苗會「依國際科學標準」，但衛福部食藥署公布的緊急授權條件，卻透過「免疫橋接」協助國產疫苗取得緊急授權，對此世衛組織尚未訂出相關標準。衛福部長陳時中11日坦承，國際上「目前還沒有這樣子通過的」。

專家建議 先當「戰備疫苗」

台大醫學系教授黃韻如表示，台灣不是不能創造「台灣標準」，但政府應誠實以告，台灣標準與國際標準不同，讓國人有判斷與選擇疫苗的權利。長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如說，現階段社區感染嚴重，死亡人數多，台灣若無法取得足夠的國際疫苗，的確可思考將國產疫苗當作「戰備疫苗」，至少先打先有保護力，免於重症或死亡，但建議國產疫苗第3期還是要做完。

國民黨立委賴士葆10日在立法院詢問國產疫苗單價，陳時中表示，國產疫苗也有簽保密協定，賴問之前採購國外疫苗編的預算單價是750元，國產疫苗比這價錢高還是低？陳時中說，編的數目比這個「高一點」。

國產單劑881元 AZ的8倍

但根據李雅靜和國民黨立院黨團取得外流的招標文件，高端單劑量包裝每劑881元，多劑量包裝（每瓶10劑）每劑為台幣810元(約29.2美元)；聯亞多劑量包裝（每瓶10劑），每劑台幣750元(約27.1美元)。

李雅靜指出，伯恩斯坦研究公司曾比較美國與歐盟的疫苗採購價格，輝瑞BNT美國的採購價格19.5美元（約新台幣540元），牛津AZ美國價格採購每劑4美元（約新台幣111元），莫德納美國每劑15美元（約新台幣416元），國產疫苗每劑881元，是AZ疫苗的8倍之多。

2009年馬政府時也曾採購國產的國光公司流感疫苗，時任衛生署簡任秘書的台北市議員張斯綱表示，當時的決標採購單價、預算編列全部公開，如今政府竟將國產疫苗採購視為機密，如何不讓外界質疑「黑箱作業」？

合約太貴？「沒簽買不到」

時任衛生署長的楊志良也說，當年H1N1的國產疫苗價格比外國疫苗便宜，這次的國產疫苗不但比較貴，也沒有被國際認可。民眾黨立委高虹安11日在立院質詢陳時中，為何國產疫苗價格貴，合約也是不平等條約？陳時中回應，若沒簽這樣合約，「我們1劑疫苗都買不到」。

國產疫苗3大爭議 製表／醫藥組、政治組
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流感疫苗 陳時中 台灣

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