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台灣好心肝私打疫苗說明惹議 醫師公會籲誠實面對

中央社台北11日電
好心肝門診。記者邱德祥／攝影
好心肝門診。記者邱德祥／攝影

台灣好心肝診所違規替非醫事人員施打新冠肺炎疫苗，宣稱是收到台北市醫師公會函文，以為醫事人員大致都已接種。台北市醫師公會今天對此說法表達強烈遺憾，並呼籲好心肝誠實面對。

台灣新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，目前僅第1到3類醫事人員、防疫人員及高接觸風險工作者可優先接種疫苗。好心肝診所卻領到北市府配發115瓶疫苗，私下替多名志工施打，遭重罰新台幣200萬元(約7.2萬美元)罰鍰。全案已由台北地檢署分案偵辦。

台北市醫師公會今天表示，好心肝診所違反中央規定替多名志工施打疫苗，卻附上公會給基層診所醫師的防疫提醒函文來混淆視聽，試圖讓公會為其背書，合理化其違反規定的不當行為，公會對此表達強烈遺憾。

公會指出，為維護社區醫療量能、守住防疫第一線，公會協助基層診所醫事人員及團隊成員造冊，提報給台北市衛生局安排接種，這份函文是用於提醒會員要於安排時程前往接種，北市目前仍有6000多名醫事人員及行政人員急需接種疫苗。

公會指出，好心肝診所不曾與公會查證，就妄自推斷台北市所有醫事人員及行政人員已於6月4日全數完成疫苗接種，這種違反常理、令人匪夷所思地思考很明顯是企圖將法律責任推卸給公會，令人深感痛心。

公會表示，好心肝診所對此事件應誠實面對，配合檢察官的調查，並公布施打名單、是否存在對價關係等等，回應社會大眾質疑，而非轉移焦點。

公會同時期盼檢調盡速查清真相，針對違反規定、濫用疫苗重要防疫戰備物資的人與機構毋枉毋縱，以維護公平正義，回應社會期待，維護國家與民心安定。

肝病防治學術基金會、好心肝基金會昨天下午發布聲明表示，之所以替非醫事人員接種，主要是因日前接獲台北市醫師公會函文通知，請北市醫事人員於6月4日前到指定地點完成疫苗施打，所以認為北市醫事人員大致都已接種。

疫苗 防疫 台灣

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