台灣124萬劑AZ疫苗 以15日開打為原則

阿斯特捷利康生產的疫苗。（美聯社）

日本捐贈台灣 123萬8460劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗 ，提前到明天配送各縣市，但不少地方政府尚未準備好，指揮中心今天說，為避免民眾期待落空，仍以15日開打為原則。

中央流行疫情指揮中心原訂明天開始配送疫苗，15 日開始接種，後來配送作業提前，晚間可配送50多萬劑到各地。

指揮中心發言人莊人祥告訴中央社記者，疫苗配送雖提前，但非立即開打，各縣市需前置作業準備。

莊人祥舉例說，首波7萬劑莫德納 （Moderna）疫苗9日配送到醫療院所，當天也僅接種1000多劑。

指揮中心下午與各縣市政府衛生局召開疫苗接種作業推行協調會，包括不同年齡與族群疫苗接種策略，地方衛生機關每天要確實上傳接種名冊，及時掌握接種進度及疫苗撥配事宜。

此外，124萬劑AZ疫苗開放75歲以上長者（含65歲以上具原住民身分者）施打，只要民國35年12月31日（含）前出生，或具原住民身分證明文件且為45年12月31 日（含）前出生，就符合接種資格；75歲以上長者，不限居住地或戶籍地，可就近完成接種作業。

接種策略方面，多數縣市採預先造冊、由民政單位通知方式辦理；部分縣市採用院所預約方式，指揮中心呼籲要加速擴充電話線路及服務人力，讓施打作業更順暢。

指揮中心說，目前第1類（維持醫療量能醫事人員）尚未完成接種疫苗較多縣市，請加速疫苗接種作業，使民眾儘早獲疫苗保護力。

指揮中心表示，為避免人潮擁擠，請各地方政府以分齡、分流、分批辦理，減少群聚風險。