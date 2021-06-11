插隊打疫苗 台電商大老詹宏志道歉：再愧疚也難還回去
台北「好心肝診所」違規施打疫苗遭各界輿論撻伐，演藝圈也被爆出有四名藝人在這波疫苗之亂中施打成功，也在第一波施打行列的PChome網路家庭董事長詹宏志發給媒體一封聲明道歉：
那個晚上我在好心肝診所－詹宏志
是的，在那個人山人海的夜間診所裡，我的確是其中一員，而且接受了一劑的AZ疫苗注射…。在那一天(6/8)下午，我得到好心肝診所的通知，希望我能夠到診所接受疫苗注射，他們正在安排，但必須在當天完成。
長期以來佩服許金川醫師的仁心仁術與濟世悲願，我一直是他基金會的募款志工，也是固定在診所看病的病人，對醫院的通報不疑有他。
連絡的醫院同仁要我當晚攜帶健保卡前往，我在晚上七點半依約抵達診所，卻被診所的門庭若市大吃一驚(不是應該避免群聚嗎)，心中也有點困惑。醫院的工作人員效率很高，他們提示資料卡與疫苗接種卡要我填寫，人雖然多但很快就排到了，迅速接受注射之後，醫護人員要我在長凳再坐三十分鐘，確定沒有任何反應才離去。我坐了半小時，中間有熟人認出我來，過來和我打招呼，現場人群各種年齡層都有，我也看到一位熟識的年事頗高的教授擠在人群之間。半小時過去，我沒有感覺任何異狀，我就自行離開了。
當晚稍晚，我看到網路上有人質疑，何以診所能有數量龐大的疫苗，我心中才發現自己做錯了事。雖然好心肝診所可能是因為我的志工身份好意把我放入施打名單，但如果台北還有各種醫護人員尚未得到接種機會，我這樣的身份僭越了排序類別，當然是錯誤也不應該的，雖然我不曾主動要求，但我的判斷力是有問題的。也許這段時間我對自己的高風險性(年過六十五又有雙重慢性病)有點憂心，讓我失去平日較健全的判斷，一接到醫院的通知，高高興興就跑去了，忘了還有比我更需要的人。
疫苗已經打在身上，再愧疚也很難還回去，只能在此向所有關心的朋友致歉，並且設法在未來的時間裡能為疫情做點別的事，做為彌補。
我從來不是一個會運用特權的人，從前不是，未來希望也不會。也希望台灣很快可以取得足夠的疫苗，讓國人免於恐懼等待之苦。
郭子乾、侯昌明夫婦道歉：思慮不周
演藝圈中四名藝人遭到點名，資深藝人郭子乾、侯昌明、曾雅蘭夫妻和郭子乾今天接連承認施打「好心肝」診所提供的疫苗，「思慮不周」道歉文章慘遭網友集體出征，臉書留言幾乎全是負評。尤其他們第一時間沒有承認，更讓網友怒吼「說、謊」，重挫經營多年的正面形象。
郭子乾表示3月就約好要自費施打疫苗，但政府程序明明是4月才接受自費預約，經紀人說明當時只是口頭先向診所提到「開放預約時可以通知我」，直到日前接到診所通知才去施打，「他沒想那麼多，是這幾天看到新聞才發現有疑慮，真的很不好意思。」
侯昌明和曾雅蘭一開始心生疑慮，但「好心肝」診所擴大認定他們是資深志工，屬於醫療相關人員身分，夫妻倆被說服後前往施打。網友痛批他們插隊、自私，要他們立刻前往醫院前線當志工。不過少數網友說出不同角度，感嘆若是疫苗數量充足，就不會讓先行施打者被獵巫。大家透過他們臉書抒發打不到疫苗的怒火，追根究底還是希望早日解決疫苗數量問題。
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