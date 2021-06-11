插隊打疫苗 台電商大老詹宏志道歉：再愧疚也難還回去

台北「好心肝診所」違規施打疫苗 遭各界輿論撻伐，演藝圈也被爆出有四名藝人在這波疫苗之亂中施打成功，也在第一波施打行列的PChome網路家庭董事長詹宏志發給媒體一封聲明道歉：

長期以來佩服許金川醫師的仁心仁術與濟世悲願，我一直是他基金會的募款志工，也是固定在診所看病的病人，對醫院的通報不疑有他。

連絡的醫院同仁要我當晚攜帶健保卡前往，我在晚上七點半依約抵達診所，卻被診所的門庭若市大吃一驚(不是應該避免群聚嗎)，心中也有點困惑。醫院的工作人員效率很高，他們提示資料卡與疫苗接種卡要我填寫，人雖然多但很快就排到了，迅速接受注射之後，醫護人員要我在長凳再坐三十分鐘，確定沒有任何反應才離去。我坐了半小時，中間有熟人認出我來，過來和我打招呼，現場人群各種年齡層都有，我也看到一位熟識的年事頗高的教授擠在人群之間。半小時過去，我沒有感覺任何異狀，我就自行離開了。

當晚稍晚，我看到網路上有人質疑，何以診所能有數量龐大的疫苗，我心中才發現自己做錯了事。雖然好心肝診所可能是因為我的志工身份好意把我放入施打名單，但如果台北還有各種醫護人員尚未得到接種機會，我這樣的身份僭越了排序類別，當然是錯誤也不應該的，雖然我不曾主動要求，但我的判斷力是有問題的。也許這段時間我對自己的高風險性(年過六十五又有雙重慢性病)有點憂心，讓我失去平日較健全的判斷，一接到醫院的通知，高高興興就跑去了，忘了還有比我更需要的人。

疫苗已經打在身上，再愧疚也很難還回去，只能在此向所有關心的朋友致歉，並且設法在未來的時間裡能為疫情做點別的事，做為彌補。

我從來不是一個會運用特權的人，從前不是，未來希望也不會。也希望台灣 很快可以取得足夠的疫苗，讓國人免於恐懼等待之苦。