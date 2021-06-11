7天前打過AZ疫苗 首見醫師染疫亡

台大醫院日前收治一位到院前死亡患者，確定感染新冠肺炎，經查為新北市三重診所醫師； 該名醫生的診所疑似在三重區力行路上。（記者張睿廷／攝影）

疫情 嚴峻，指揮中心公布昨天新增28例死亡，台大醫院日前收治一位到院前死亡患者，確定感染新冠肺炎 ，經查為新北市三重診所醫師，過世前7天曾接種AZ疫苗 ，前天因隱形缺氧，送醫前已死亡。指揮中心昨天證實，此為第一位因新冠肺炎逝世的醫事人員。

指揮中心發言人莊人祥昨天說明，這位醫師曾在5月31日施打AZ疫苗，本身有高血壓、糖尿病等慢性病史，有出現過呼吸急促、咳嗽等症狀，一周後，6月9日晚間在家中臥室跌倒，緊急送醫後到院前死亡，急救無效，篩檢後證實為新冠肺炎確診患者。

該名醫生診所在新北市三重區，記者走訪現場，營業時間卻未開門看診。附近鄰居指出，已經三、四天沒有營業，過往診所有很多人前往就醫，醫生人很好，聽聞是因新冠肺炎確診死亡。

另外，院內確診頻傳，昨日雙和醫院、三峽恩主公醫院與國軍台中醫院均爆發醫護人員染疫，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨指出，中央5月17日起，進行全面入院病患、陪病者，以及例行醫護採檢，更快掌握醫護或患者染疫情形。

羅一鈞也表示，目前入院PCR與醫護定期檢測，可掌握病患或醫護染疫情形，會持續要求醫院落實採檢政策。

針對醫院內確診，羅一鈞說，可能原因很多，而醫護照顧染疫者時承受很大壓力，提醒大家注意個人防護措施，特別是穿脫裝備時；另手套經汙染後，要用酒精消毒表面跟周圍，避免汙染身體，也鼓勵一到三類接種對象盡快接種。

疫苗施打不良反應也創新高，高達15例疑似不良反應，女性12例，介於20多歲到60多歲；男性2例，分別是40歲到50多歲。莊人祥說明，由於近日疫苗施打數量增多，不良反應通報升高，其中14例不良反應外，還有1例改研判為疑似不良反應，總計15例，有3例疑似血栓，但沒有血小板低下狀況。