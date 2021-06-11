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1張圖看疫情：全美53.4%成人 完全接種疫苗

台本土確診增286例、24死 新北120例最多

+263 死亡28 陳時中：下降趨勢不明顯

台灣新聞組／台北11日電

昨天台灣新增本土病例263名、境外移入個案3名，指揮官陳時中指出，「從發病日和採檢日來看，有下降趨勢，但不明顯，仍要持續注意。」篩檢是找出感染者、截斷傳播鏈最佳工具，之前指揮中心不願放鬆廣篩、快篩策略。

據本報系聯合報報導，但自北投一家三口猝死、有患者溺斃後確診、電視台記者死後確診等事件，陳時中表示，為找出社區中隱藏病例，將廣設篩檢站、協助企業快篩、導入診所自費快篩，鼓勵廠商引進在家快篩，已有兩家廠商申請，會盡速查核通過。

昨天新增病例中，男性124例、女性139例，介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月22日至6月9日；以新北市112例最多，其次為北市58例、苗栗縣43例、桃園市14例、基隆市12例、彰化縣10例、花蓮縣7例、南投縣及新竹縣各2例，宜蘭縣、台東縣及台南市各1例。

新增的28例死亡個案中，男性21位、女性7位，介於50歲至90多歲，發病日介於5月13日至6月8日，確診日介於5月16日至6月9日，死亡日介於6月1日至6月9日。

端午連假本周開始，針對返鄉民眾持續出現退票潮，指揮中心副指揮官陳宗彥昨感謝民眾不返鄉，截至昨天，高鐵訂票3萬8000張，台鐵2萬6000張。他也表示，三級警戒非必要不要外出，即日起至14日24時，將對各匝道口做管制，流量控制在平常的一半以下，呼籲盡量待在原來處所。

陳時中 篩檢 台灣

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