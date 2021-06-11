不要輕忽確診 解隔離後...他「肺部受損」須戴氧氣機

劉姓留學生以自身經歷呼籲民眾「不要輕忽確診」。（示意圖／取材自ingimage）

一名曾在台灣 留學的馬來西亞籍劉姓留學生 ，4月在馬來西亞染疫，到現在都因肺部留下後遺症需要戴著氧氣機、隨時監測是否缺氧，看到台灣疫情 蔓延，他以自身經歷呼籲「不要輕忽確診」。

劉姓留學生三年前自銘傳大學傳播學院畢業回到馬來西亞，今年4月他染上新冠肺炎。劉姓劉學生說，原本在隔離中心裡都是以非常積極樂觀的態度去面對，「因為這個病也沒有藥醫，醫生說你只能控制自己的想法，讓自己不要這麼緊張」，未料卻被部分民眾誤認為「確診也不會怎麼樣，隔離結束之後就沒事了」，直到他後來因肺部受損，到現在都必須使用氧氣機。

「醫生說這個叫快樂缺氧」，劉姓留學生4月染疫後，原以為隔離10天後就康復了，沒想到他解隔離回家約莫兩周後，有天開始感覺「怎麼大口呼吸都吸不到空氣，像是溺斃」，趕緊就診才發現原因是肺部受損，要他必須24小時配戴氧氣機才能保持氧氣足夠。

劉姓留學生強調，症狀因人而異，後遺症也不同，「也可能是我小時候有氣喘，但很多人康復後一樣會這樣，因為這病毒太強了」，經過長達2個多月的治療，目前他的病情已有好轉，不用再24小時戴著氧氣機，「不知道什麼時候才會完全康復」。看到台灣及馬來西亞現在疫情蔓延，仍有些人不聽勸，到處出去玩、甚至出門仍不戴口罩，讓他覺得十分擔憂，才會說出自身經歷，提醒民眾「千萬不要輕忽確診」。

衛福部立台北醫院感染科主任林武甫表示，講快樂缺氧有點誤導，應該叫做「隱形缺氧」或是「無症狀缺氧」，因為病人已經有缺氧的狀態，但自己沒有感覺，不會有很喘或是吸不到氣的感覺，但因已經缺氧，就會發生猝死或是突然昏倒的狀況。

林武甫說，建議真的出現呼吸道症狀或發燒等疑似症狀，就要去篩檢，也可以藉由血氧機等等相關裝置檢測，正常值要在95%以上，如果血氧值僅90％但沒有感到不舒服，就可能是隱形缺氧。

針對確診者是沒症狀或是輕症者．可能會送去集中檢疫所，不會去醫院就醫，更要去關注自己的狀況，建議每天必須要定期監測血氧濃度，即便沒有不舒服，還是要一天測量兩次觀察狀況，如果有相關疑似症狀或是有缺氧狀況，就要盡快通報衛生局相關衛生單位送至醫院處理。