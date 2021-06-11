我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美53.4%成人 完全接種疫苗

台本土確診增286例、24死 新北120例最多

在美打兩劑BNT 44歲婦回台仍染疫

記者謝承恩、黑中亮／台北11日電
新冠肺炎疫情仍嚴峻，台大醫院快篩站醫護人員工作時全副武裝不敢輕忽。（記者余承翰／攝影）
新冠肺炎疫情仍嚴峻，台大醫院快篩站醫護人員工作時全副武裝不敢輕忽。（記者余承翰／攝影）

昨天新增3例境外移入個案，其中有一案，曾於美國施打過兩劑BNT疫苗，但回台後仍出現染疫情形。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞呼籲，無論何種廠牌疫苗，保護力皆非百分百，個人防疫措施仍須做好。

44歲女子今年4月曾在美國完成兩劑的BNT疫苗注射，6月3日返國回南投草屯家中，居家檢疫期間曾出現咳嗽、流鼻水等症狀，但症狀輕微未就醫；6月9日協助送餐的丈夫發現自己發燒，主動告知衛生局，採檢後確診，PCR檢測也是陽性，顯示她即便打完疫苗仍染疫。

南投衛生局調查，該女子今年4月9日及30日在美國完成接種兩劑BNT疫苗，6月3日自美國返台，搭機時持疫苗證明與前3日內陰性檢驗報告，入境台灣後立即返家進行居家檢疫。

女子在草屯住家是透天厝，她獨住一層、一人一室，由丈夫送餐；6月7日女子突然出現咳嗽、流鼻水症狀，但她認為自己打過兩劑疫苗，疑為一般感冒又在居家檢疫中，未警覺就醫，直到丈夫隔兩日發現自己有發燒、肌肉痠痛及喉嚨痛等症狀，主動致電衛生局防疫專線自訴家中有居家檢疫同住者，衛生局安排男子至醫院採檢PCR核酸檢測，結果陽性，檢測這名女子也陽性。

南投縣衛生局長黃昭郎表示，這起染疫案很特殊，妻子已打完兩劑疫苗，且從美國返回搭機場防疫計程車回到草屯住處，徹底執行居家檢疫，並無公共活動史；丈夫疑在送餐過程短暫接觸被傳染。經檢測丈夫Ct值達17.96傳染力較強，妻子Ct值25，顯然是妻子先染疫，再傳給丈夫。

羅一鈞說明，疫苗對重症死亡保護效果都很好，可達95%到99%以上，但並非百分百，仍可能有無症狀或輕症情形，但感染病毒量較低，傳播力也比較弱。他呼籲，打疫苗有助降低感染及重症死亡率，但個人防疫措施如勤洗手、戴口罩仍要遵守，不要覺得打了疫苗就百毒不侵。

疫苗 美國 檢測

上一則

TIFA暫停逾4年 未來幾周內重啟

下一則

7天前打過AZ疫苗 首見醫師染疫亡

延伸閱讀

新聞評論／中央防疫先救晶片 雙北防疫獨力奮戰

新聞評論／中央防疫先救晶片 雙北防疫獨力奮戰
英跟進美捐1億劑疫苗助貧 強生籲G7貢獻10億劑

英跟進美捐1億劑疫苗助貧 強生籲G7貢獻10億劑
印度染疫日歿逾6000人 創全球新高

印度染疫日歿逾6000人 創全球新高
新聞眼／打柯模糊真相 關鍵在缺疫苗

新聞眼／打柯模糊真相 關鍵在缺疫苗

熱門新聞

輝瑞疫苗。(路透資料照片)

她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

2021-06-10 20:11
目前中國各地都能為台灣民眾提供新冠疫苗免費接種服務。圖為上海市嘉定區一處疫苗接種點。 記者林則宏／攝影

從台灣飛去上海打疫苗 人數增多

2021-06-09 19:36
壹電視公司一名劉姓攝影師昨天上午被人發現猝死在公司廁所。圖為壹電視。(本報系資料照)

台北內湖電視台攝影師猝死馬桶上 檢測結果竟確診新冠

2021-06-08 16:17
台灣疫情大爆發，至今已半個多月，累計確診數達7225人。圖為台北市警察、環保局人員臨時被通知接種，讓醫院外出現排隊人潮，也增加感染風險。記者邱德祥／攝影

世界OnAir／神話破滅…台灣醫藥記者拆解疫情爆發根源

2021-06-01 17:17
美國政府派出美軍C-17運輸機飛抵台北松山機場。(記者黃義書／攝影)

美宣布贈台75萬劑疫苗 3參議員抵台

2021-06-05 20:19
大S（右）和老公汪小菲。(取材自微博)

汪小菲罵台北打不到疫苗「低級」批確診者飛廈門：漢奸

2021-06-04 22:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」

第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」
日本G奶女星被夫施暴音檔流出 遭反控自慰器有小王體液

日本G奶女星被夫施暴音檔流出 遭反控自慰器有小王體液
這間獨棟屋沒廚房、衛浴 也沒水電 竟以366萬美元成交

這間獨棟屋沒廚房、衛浴 也沒水電 竟以366萬美元成交
南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏

南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏