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「有人不太喜歡這樣」代工AZ破局 台爭取莫德納

台灣新聞組／台北11日電
衛福部長陳時中（左）10日出席立法院聯席會議，對於防疫與紓困政策回應立委質疑。（圖：台北市攝影記者聯誼會提供）
衛福部長陳時中（左）10日出席立法院聯席會議，對於防疫與紓困政策回應立委質疑。（圖：台北市攝影記者聯誼會提供）

新冠肺炎疫情嚴峻，各國紛紛搶購疫苗、爭取疫苗代工，衛福部長陳時中昨在立法院證實，AZ疫苗原廠曾找過台灣代工，因兩大原因破局，一是「有人不太喜歡這樣子」，加上對方希望台灣至少代工3億劑，和台方希望的1億劑有落差而破局。陳時中在回應國民黨立委蔣萬安質詢時進一步透露，近日已轉向莫德納疫苗廠表達代工意願。

據本報系聯合報報導，至於「有人不太喜歡」是指何人？陳時中在回答立委質詢時說，是中國大陸。此外對方要求的數量，對台灣而言有困難，會把整個生產線都占滿，尤其台灣消耗量並沒有這樣大。

立委曾銘宗等人昨在立法院質詢時，提及民進黨前立委郭正亮日前爆料，台灣去年拒絕為AZ代工疫苗，陳時中回應，雙方確實談過授權製造，也努力了一陣子，但最終沒有談成。

陳時中指出，對於疫苗，國外採購、國內生產和授權製造，這三條路都沒有放棄，去年談授權製造時，台方雖有可做年產1億劑的規畫，但對方要求3億劑，當時覺得「壓力太過沉重」。

至於疫苗採購COVAX無法準時到貨，7月後才會進來，外界關心是否可求償？陳時中表示，所有疫苗都有延遲交貨免責的合約，歐洲也要走訴訟，無法憑合約求償，因當初簽約時註明交貨免責，不然合約談不成。

另據台北中國時報報導，陳時中在答覆國民黨立委孔文吉時又進一步提到，「台灣與AZ談代工存在著國際壓力，不過，主因還是對方要求的劑量，比我們能承擔的要大很多，我們提出願意做1億劑，他們覺得量太小。」

由於目前向國外採購的疫苗都延遲到貨，被問到現在會不會後悔？陳時中說，這倒不見得，況且現在還有其它疫苗，「一樣太多會出問題。」

國民黨立委蔣萬安則詢問，除了AZ之外有沒有其他藥廠談過授權代工？陳時中說，近來想跟莫德納開啟這條路，去年是因mRNA疫苗技術還沒成熟，不過，最近中研院報告台灣有發展mRNA的能力，所以他想展開這樣的談判，「我們已經拋出這樣的議題，但還沒進入主題。」

此外，立委曾銘宗昨也詢問未來能否比照先進國家，打不同廠牌的疫苗？衛福部長陳時中回覆，「很有可能」，但要等相關報告出來，再做研議。

疫苗 陳時中 台灣

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