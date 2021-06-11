台本土確診增286例、24死 新北120例最多

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖：指揮中心提供）

新冠肺炎本土疫情 未見趨緩，三級警戒延長至6月28日，確診人數破萬人。中央疫情指揮中心今日公布，台新增286例本土病例及1例境外移入個案，確診個案中新增24例死亡，指揮官陳時中指出，目前案例數仍多，大家要提高警覺。目前規畫到貨一千人份的新型冠狀藥物，單株抗體的藥物專門治療輕中度患者，規畫分配集中檢疫所主責醫院，避免患者轉為重症。

指揮中心表示，今日新增之286例本土病例，為141例男性、145例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年5月19日至6月10日。個案分佈以新北市120例最多，其次為苗栗縣56例、臺北市49例、桃園市19例、新竹縣12例、基隆市8例、彰化縣7例、臺中市4例、宜蘭縣及新竹市各3例、雲林縣及花蓮縣各2例、臺南市1例。其中雙北地區以外縣市117例中，109例為已知感染源，8例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增24例死亡個案，共計為男性12位、女性12位，年齡介於50多歲至80多歲，發病日介於5月3日至6月8日，確診日介於5月15日至6月10日，死亡日介於6月2日至6月9日。

指揮中心指出，今日新增1例境外移入個案(案12479)，為泰國籍30多歲男性移工，2月7日曾在泰國當地檢出COVID-19陽性，3月23日自泰國來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，4月7日檢疫期滿採檢結果為陰性，6月8日出現發燒及咳嗽症狀，6月10日就醫採檢，於今日確診(Ct值31，次日再驗核酸檢測陰性，血清抗體陽性)；已匡列個案接觸者13人，皆列為居家隔離。

6月11日國內確定病例狀況。圖／指揮中心提供 董俞佳

指揮中心統計，累計804931例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含781334例排除)，其中12500例確診，分別為1153例境外移入，11294例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增9例空號 (案6616、9671、10339、10348、10350、10359、10452、11381、11865)，累計87例移除為空號。確診個案中385例死亡。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。