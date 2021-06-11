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1張圖看疫情：全美53.4%成人 完全接種疫苗

台本土確診增286例、24死 新北120例最多

黑白集／鴕鳥式防疫…連浮屍也確診

黑白集
台灣疫情嚴峻，有如偵探電影的驚悚情節一再上演。（記者林澔一／攝影）
台灣疫情嚴峻，有如偵探電影的驚悚情節一再上演。（記者林澔一／攝影）

電視台攝影師倒臥廁所猝死，經採檢確診；兩天前一位自媒體人自戕，採檢後也確診。上月底，北投河邊漂來男浮屍，法醫一驗竟又是確診。也有不是死後確診的事件，摩托車騎士發生擦撞，警方協助送醫；次日查出當事人確診，員警必須自主隔離。

這些場景，差不多已是偵探電影情節了，有一條幽暗的線索等待當代福爾摩斯揪出真兇。然而這不是推理劇，兇嫌人盡皆知，除了病毒，無能的指揮中心難辭其咎。

河上漂浮屍的事件，在平時，終年也難得一聞。而浮屍就正巧是新冠確診者，這機率能有多高？那麼再問：一個月內兩具浮屍都是確診的機率多高？這不是假新聞，5月底的男浮屍並非首例，5月中即有一具女浮屍被發現確診。

騎士車禍後確診，網友點評說「一言不合就確診」，並不好笑。背後的真相是，台灣無症狀者已多到防不勝防。儘管醫界給了個「快樂缺氧」的喜感標籤，但缺氧猝死會是快樂的事嗎？無法道別的親人不會哀傷嗎？

隨便猝死的民眾都確診，這當然不是推理劇，問題卻出在推理。陳時中的理論是：普篩會篩出偽陰性，所以不能普篩。這是哪裡修來的邏輯？為了避開少許偽陰，寜可放過大把真陽，病毒不全台亂竄才怪。鴕鳥式防疫，竟讓人民不幸溺死都逃不了確診！

猝死 台灣 陳時中

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