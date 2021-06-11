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1張圖看疫情：全美53.4%成人 完全接種疫苗

台本土確診增286例、24死 新北120例最多

新聞評論／中央防疫先救晶片 雙北防疫獨力奮戰

聯合報社論
台灣疫情延燒至科技大廠，竹科如臨大敵。圖為竹科移工們穿著權充防護衣的輕便式雨衣，逐一排隊等候篩檢。(本報資料照片)
台灣疫情延燒至科技大廠，竹科如臨大敵。圖為竹科移工們穿著權充防護衣的輕便式雨衣，逐一排隊等候篩檢。(本報資料照片)

疫情連環爆，兩個趨勢預告疫情危機：一是台灣死亡率超過全球平均，近兩成從發病到死亡僅三天；二是病毒攻入竹苗科學園區廊帶。蔡政府對死亡率超英趕美冷漠以對，蔡總統則親自上馬指揮抗疫，雖對染疫致死者表示不捨，但她的重心放在半導體產業鏈的保衛戰，除盯傳統市場人流，並未以元首高度提出有效對策。

中央政府出動防疫搶救竹科晶片，對照雙北首長獨力奮戰，還得閃躲綠營側翼拉扯，讓人看到政府的冷酷無情。竹科疫火亂竄，政府面臨是否讓移工先於國人接種疫苗的兩難，人命輕重的選擇題，挑起疫情裡最深的矛盾。

病毒戳破「超前部署」的謊言，防疫治理無方，讓人民感受到政府無法保障公平的生存機會。出國打疫苗的人潮，官員特權搶注射，與困死家中的病人形成怵目驚心的對比。台灣國產疫苗成敗未定，已有人炒股致富；但政府卻阻撓民間購捐疫苗，寧可淪為「疫苗乞丐」。近日社群平台上熱議兩件事：一是有人全戶多口染疫在家等死，一是竹苗移工停工領全薪，但本勞卻得冒險上班，還擔心染疫連累家人，按時繳稅卻永遠不符申請紓困。網民以「同倒一命」譏諷高官「同島一命」的口號，表達台灣的相對剝奪感。

蔡總統出動軍方在新竹科學園區協助普篩，一採陽即送加強版防疫旅館，確診則送集中檢疫所，確保百分百分流隔離，全力讓生產鏈「清零」。反觀重災區的雙北市，全靠兩位市長冒著「逆時中」的政治壓力對抗病毒，直至到院前死亡的慘劇頻發，才得到指揮中心調度床位北病南送。「缺床」、「缺疫苗」之外，還有重症者「缺藥」問題，指揮中心直到擋不住企業壓力，才鬆口「鼓勵」居家自主快篩。

總統急令搶救晶片，指揮中心則被病毒追著跑，坐視人命消逝在破漏的體制黑洞。人民為何得不到政府的積極保護，難道人命不如晶片？半導體生產鏈是護國群山，保護科技廊道當然是必要的；但在三級防疫警戒下，許多正常經濟活動無法進行，更多普羅大眾失去維持生計的能力，政府的防疫措施卻從不為他們著急。美日贈送疫苗相助，官員大吹外交法螺；但國人和民間團體要捐購疫苗，政府卻極力刁難。一手貶抑國人的善心，另一手彰揚外人的友誼，這樣的政府到底在想什麼？難道倚偎在「抗中聯盟」旗幟下，台灣疫情就能霍然消退？

美日視台灣為抗中要塞，不等於要為台灣人民安危負責；蔡政府竟把區區外交禮物當成「抗疫神藥」來用，令人驚愕。疫苗是救命物資，政府不積極洽購，卻將之連結地緣政治，一手阻攔郭台銘捐贈BNT疫苗，一手接受美日疫苗。這難道要把人民選擇權奉送大國，作為美中疫苗外交戰的籌碼？

蔡總統宣示7月施打台灣國產疫苗，幫高端護航股價，遭譏對上百確診者死亡視若無睹；她才利用指揮竹苗抗疫的機會，稍示關注年長染疫者死亡數攀升。但指揮中心對無頭社區感染問題迄無對策，寧可調臨時病床也不願設置隔離收治醫院，只因不願以大陸「方艙醫院」為師。但蔡總統可效法大陸普篩竹科，卻不准地方設野戰醫院；抗中抗成自我設限，還保什麼台？

三級警戒已經兩度延長，確診及死亡人數居高不下，疫情看不到盡頭。蔡政府開了那麼多支票，頻頻跳票，兌現的能力在哪裡？人民飽受病毒與經濟凌遲，蔡總統除了搶救晶片，也要摒棄私見拿出良策，加緊從病毒風暴中搶救人命。

疫苗 台灣 疫情

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