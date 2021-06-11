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高端傳每劑32美元 比AZ貴8倍

台灣新聞組／台北11日電
有傳高端疫苗價格每劑881元台幣，衛福部長陳時中表示目前不宜透露。（本報資料照片）
有傳高端疫苗價格每劑881元台幣，衛福部長陳時中表示目前不宜透露。（本報資料照片）

衛福部長陳時中昨日於立法院接受備詢，立委追問國產疫苗價格，陳時中透露價格比單價750元台幣（約27.2美元）「高一點」。有藍營議員指出，每劑價格是881元台幣（約31.9美元），但未獲證實。

立委詢問陳時中，疫苗單價以前（每劑）編750元，國產疫苗高於這個還是低於這個？陳時中回應，現在編的數目都比那個（750元）高一點，但也不能這樣子講，他現在不宜透露價格。

據華盛頓郵報報導，伯恩斯坦研究公司比較美國與歐盟的疫苗採購價格，輝瑞BNT疫苗美國的採購價格為19.5美元（約540元台幣）、AZ疫苗美國採購價格每劑4美元（約111元台幣）、莫德納疫苗美國每劑15美元（約416元台幣）。

藍營指出，採購國產疫苗每劑新台幣881元，難道國產疫苗成本真有那麼高？高端也接受疾管署補助「研發COVID-19疫苗」計畫，應該大大降低研發成本，政府還以如此高單價採購，應該有合理的說法。

據採購合約內容記載，廠商證明其已盡商業上最大努力而仍無法履約者，機關同意不對廠商追償已支付之契約價金。

業界指出，合約或仍有檢討空間，雙方不能這麼「不平等」。

疫苗 美國 陳時中

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