高端只能當備位疫苗？衛福部報告：難應付變異株

高端疫苗解盲成功，但前疾管局長蘇益仁表示，通過二期臨床緊急授權的疫苗，僅能當作「備位疫苗」。(本報資料照片)

立法院聯席委員會今天審查攸關2600億元台幣（約94.3億美元）的紓困4.0預算。衛福部提出的書面報告指出，台灣疫苗 廠使用的重組蛋白技術，開發期程相較於mRNA（如莫德納 及輝瑞新冠疫苗）長，不易應付容易突變的新型冠狀病毒；因此，建立台灣核酸疫苗（DNA及RNA）的自主生產技術刻不容緩，本次追加預算亦有編列相關經費。

民眾黨立委張其祿昨在立院質詢，若連衛福部報告都提及mRNA效果比較好，為何當初台灣兩家疫苗廠都不是採用這技術。衛福部次長薛瑞元回應，這是時序問題，當初國內無mRNA相關技術，國產疫苗只能另做選擇，也是現在要強化的地方。

此外，前疾管局長蘇益仁也表示，通過二期臨床緊急授權的疫苗，僅能當作「備位疫苗」，也就是戰備疫苗，備位疫苗的定位應是台灣無法取得其他疫苗時，備位疫苗等於是救命疫苗，提供高風險族群施打。

蘇益仁認為，只通過二期臨床試驗的疫苗不能和已做三期試驗的莫德納、AZ、輝瑞疫苗放在相同位置。他認為，國產疫苗最大爭議就是定位不明，食藥署要審的是二期臨床緊急授權，而只通過二期緊急授權的疫苗，不能自行升格為通過三期臨床緊急授權的疫苗，直接打在一般人身上。

他解釋，莫德納、AZ、輝瑞疫苗都經過3到4萬人的三期臨床試驗，明確證明其保護力；完成二期臨床試驗的疫苗，雖然可以用免疫橋接的方式，推論其保護效果，但終究未完成三期，兩者定位不可能一致。特別是公費接種新冠疫苗，同時出現莫德納、AZ以及僅通過二期的國產疫苗，法規上就會出現混亂。

蘇益仁表示，過去也曾有通過二期臨床試驗就直接提供施打的案例，例如針對伊波拉病毒，美國當年即將僅完成二期臨床疫苗直接注射人體，但這是特例，伊波拉病毒致死率太高，且三期臨床試驗必須要在疫區執行，基於倫理考量及找不到任何疫苗可使用，伊波拉病毒疫苗以戰備疫苗提前讓民眾施打。

蘇益仁表示，國產疫苗若通過二期緊急授權，定位也應該是戰備疫苗，當其餘疫苗全數打完，且台灣遲遲無法採購疫苗時，才是啟動施打的時機。