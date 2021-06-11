高端解盲 院士陳培哲：既定劇本 毫無意外

高端疫苗解盲成功，中研院院士陳培哲表示這是「既定的劇本」，毫無意外，是預期中的結果。(本報資料照片)

高端疫苗 解盲成功，對於此結果，5月底請辭食藥署疫苗審查委員的中研院院士陳培哲相當低調，只說解盲成功是「既定的劇本」，毫無意外，是預期中的結果。

本報系聯合報報導，陳培哲建議，高端在申請台灣 食藥署EUA之外，也應該同步申請美國FDA、歐盟醫藥管理局（EMA）的EUA，如此才能與國際同步。此外，第三期臨床試驗一定要做下去，且需走完，才符合專業臨床試驗規範。

不過，衛福部長陳時中9日在回答立委蔣萬安質詢時首度坦承，國產疫苗可能有不被國際認證的風險。

新頭殼報導，高端疫苗爭議連連，政府在高端二期臨床解盲前，就和廠商簽訂預購合約，引發外界質疑，陳培哲日前也曾表示，高端、聯亞、國光三家本土生技公司的疫苗專長都是「滅活疫苗」，但這次研發的卻是「蛋白質次單位疫苗」，根本是「讓中餐廳師傅做法國菜」，研發與技術都大有問題，陳培哲更痛批「民進黨政府就是不相信科學！」

當時陳培哲直言，他已經在今年5月底請辭食藥署疫苗審查委員，因為國產疫苗審查最大的困難點就來自於蔡英文 總統。蔡英文既然已經對外宣告7月底要打國產疫苗，在這種情形下「食藥署擋得住總統府的那個壓力嗎？」一番話引發各界熱議。而蔡英文上月底則親上火線否認「炒股說」，相關財報都是公開，可以查證。如果有人有具體指控，一定依法嚴查。