在美打兩劑輝瑞 回台仍染疫 羅一鈞：效果非百分百

輝瑞疫苗。(路透資料照片)

台灣10日新增3例境外移入個案，其中有一案，曾於美國 施打過兩劑輝瑞疫苗 ，但回台後仍出現染疫情形。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞呼籲，無論何種廠牌疫苗，保護力皆非百分百，個人防疫措施仍須做好。

44歲女子今年4月曾在美國完成兩劑的輝瑞疫苗注射，6月3日返國回南投草屯家中，居家檢疫期間曾出現咳嗽、流鼻水等症狀，但症狀輕微未就醫；6月9日協助送餐的丈夫發現自己發燒，主動告知衛生局，採檢後確診，PCR檢測 也是陽性，顯示她即便打完疫苗仍染疫。

南投衛生局調查，該女子今年4月9日及30日在美國完成接種兩劑輝瑞疫苗，6月3日自美國返台，搭機時持疫苗證明與前3日內陰性檢驗報告，入境台灣後立即返家進行居家檢疫。

女子在草屯住家是透天厝，她獨住一層、1人1室，由丈夫送餐；6月7日女子突然出現咳嗽、流鼻水症狀，但她認為自己打過兩劑疫苗，疑為一般感冒又在居家檢疫中，未警覺就醫，直到丈夫隔兩日發現自己有發燒、肌肉痠痛及喉嚨痛等症狀，主動致電衛生局防疫專線自訴家中有居家檢疫同住者，衛生局安排男子至醫院採檢PCR核酸檢測，結果陽性，檢測這名女子也陽性。

南投縣衛生局長黃昭郎表示，這起染疫案很特殊，妻子已打完兩劑疫苗，且從美國返回搭機場防疫計程車回到草屯住處，徹底執行居家檢疫，並無公共活動史；丈夫疑在送餐過程短暫接觸被傳染。經檢測丈夫Ct值達17.96傳染力較強，妻子Ct值25，顯然是妻子先染疫，再傳給丈夫。

羅一鈞說明，疫苗對重症死亡保護效果都很好，可達9成5到9成9以上，但並非百分百，仍可能有無症狀或輕症情形，但感染病毒量較低，傳播力也比較弱。他呼籲，打疫苗有助降低感染及重症死亡率，但個人防疫措施如勤洗手、戴口罩仍要遵守，不要覺得打了疫苗就百毒不侵。