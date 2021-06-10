台診所偷打惹議 柯文哲撇「恩師」：認識但沒什麼深交

台北市長柯文哲今天表示，「我先講，我跟許金川認識，但沒有什麼深交」，甚至柯文哲爆，好心肝辦活動，他有去站台，「但放心好了，藍綠去站台的，比我還多」。圖／北市府提供

台灣 「好心肝診所」私打疫苗 風暴持續，外界質疑，北市府為何僅配發這6家診所疫苗？甚至原本好心肝診所今天要開記者會，卻三度髮夾彎？台北市長柯文哲 今天表示，「我先講，我跟許金川認識，但沒有什麼深交」，甚至柯文哲爆，好心肝辦活動，他有去站台，「但放心好了，藍綠去站台的，比我還多」。

對於診所私打疫苗爭議，柯文哲說，不以人廢言，過去好心肝診所推動台灣B型、C型肝炎防治，處理台灣人的肝炎國病有相當多努力，不能去否定好心肝診所30年來的努力，基金會還是有其成就。

不過柯也說，「這次好心肝怎麼會搞出這個？不說你們....，連我也...，我們自己怎麼給人家這麼多，我也覺得奇怪？」柯說，怎麼管理這麼鬆散，他發現以前也是這麼發的。

對於外界也傳出，好心肝負責人許金川是柯文哲恩師？柯文哲今天說，謠言滿天飛，他也不知道北市府的管理，怎麼會這麼鬆散？柯說，他也查過，以前疫苗就是這樣發的，制度上有破洞，就是去修改。

柯今天也首度表示，「我先講，我跟許金川認識，但沒有什麼深交」，甚至柯說，他當市長之後，（許金川的好心肝診所）辦活動有去站台，但放心好了，藍綠去站台的，比我還多」。

柯文哲說，今天爆發好心肝偷打疫苗這個事情，他昨天上班也還不曉得，但查也要有時間，還是只要有問題、有破洞，就公開讓錯，該補、該修就修補，檢調政風要檢調，就調查，就是有多少證據做多少事。

柯說，疫情現在持續，政論節目也不要晚上帶風向，柯提醒，疫情還沒有結束。