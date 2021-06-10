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80座日式隔離艙3周內分批抵台 急診責任醫院優先

記者謝承恩／台北報導
日式隔離艙抵台，指揮官陳時中傍晚親自前往桃園國際機場的停機坪迎接。圖／中央疫情指揮中心提供
日式隔離艙抵台，指揮官陳時中傍晚親自前往桃園國際機場的停機坪迎接。圖／中央疫情指揮中心提供

今日傍晚華航運送10座日立負壓隔離艙抵台，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，起初有幾位熱心公益人士及企業界捐款，購買負壓隔離艙，當初部桃也曾經用過，經過緊急採80座，今晚先送一批進來，未來會優先用於急救責任醫院。

鑒於近日台灣疫情嚴峻，包含萬海航運、元大金控集團、集中保管結算所、光合基金會/大肚山產業創新基金會、富邦金控、急診醫學會等企業及民間單位，共同集資捐贈日本日立公司所生產之負壓隔離艙80座，將由衛生福利部轉交各急救責任醫院使用。

指揮中心說明，經指揮中心醫療應變組副組長王必勝與代理商三顧股份有限公司交涉，進行緊急採購，日本日立公司鑒於台灣疫情嚴峻，優先協調部分訂單給予台灣採購，並由中華航空公司無償協助運輸工作，今晚首批10座已抵達，剩餘70座將分批於未來三周內陸續送達。

指揮中心指出，「負壓隔離艙」可用於室內外、急診或加護病房等處，為確診或疑似病患提供緊急處置、暫留及轉出轉入空間，以減少醫護和病患直接接觸的機會，為台灣第一線醫療資源提供直接的保護，近日將儘快依各醫院需求及疫情狀況，調配運送至各醫院組裝啟用。

日式隔離艙抵台將優先給急救責任醫院。圖／中央疫情指揮中心提供
日式隔離艙抵台將優先給急救責任醫院。圖／中央疫情指揮中心提供
傍晚有10座日式隔離艙抵台，剩下70座將於三周內分批抵台。圖／中央疫情指揮中心提...
傍晚有10座日式隔離艙抵台，剩下70座將於三周內分批抵台。圖／中央疫情指揮中心提供
日式負壓隔離艙由中華航空公司無償協助運輸工作。圖／中央疫情指揮中心提供
日式負壓隔離艙由中華航空公司無償協助運輸工作。圖／中央疫情指揮中心提供

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