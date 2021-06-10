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台「首例醫護」確診死亡 曾接種疫苗 臥室跌倒急救無效

記者謝承恩／台北報導
三重基層診所醫師曾於一周前施打AZ疫苗，之後在家中跌倒送醫急救無效，並篩檢確診。圖／本報系資料照片
三重基層診所醫師曾於一周前施打AZ疫苗，之後在家中跌倒送醫急救無效，並篩檢確診。圖／本報系資料照片

台灣新冠肺炎本土疫情未見趨緩，猝死案件頻傳，今日新增28例死亡。三重一名基層醫師昨日於台大病逝，並確診為新冠肺炎，該案也是第一位染新冠肺炎死亡的醫事人員。指揮中心發言人莊人祥說明，該案例為約70歲男子，曾在家中臥室跌倒送醫，到院前死亡並急救無效，之後被診斷為新冠肺炎。另外，今天還有15例疫苗接種後疑似不良反應，是施打疫苗以來新高。

針對三重基層醫師死後確診案例，莊人祥指出，這名醫師曾在5月31日施打過AZ疫苗，本身有高血壓、糖尿病等慢性病史，有出現過呼吸急促、咳嗽等症狀，一周後於6月9日晚間在家中臥室跌倒，緊急送醫後到院前死亡，急救無效，篩檢後證實為新冠肺炎確診患者。

除了今日新增28例死亡個案，就連疫苗施打不良反應也創新高，高達15例疑似不良反應，女性共12例，年齡介於20多歲到60多歲；男性共2例，年齡介於40多歲到50多歲。莊人祥說明，由於近日疫苗施打數量增多，不良反應通報也隨之升高，其中14例不良反應外，還有1例改研判為疑似不良反應，總計 15例，其中有3例疑似血栓，但都沒有血小板低下狀況，還需要進一步研判。

疫苗 新冠肺炎 高血壓

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