新冠肺炎居家快篩怎麼做？取樣要正確 篩檢小心偽陰性

新冠病毒採檢方式比較表。取材自元氣網

台灣 新冠肺炎疫情嚴峻，近期發生多起年輕人無症狀猝死、到院後才確診事例，恐有不少未知感染者潛藏於社區；繼開放企業快篩之後，指揮中心指揮官陳時中本月8日首度鬆口，開放廠商進口「居家用快篩試劑」。台灣醫事檢驗產業工會理事長吳進興提醒，鼻腔、喉嚨、口腔等部位的取樣方式都不同，自行篩檢 尤需注意如何取樣，「有無正確取樣到檢體」是篩檢準確度的關鍵。」

食藥署證實，已有2家業者申請專案輸入，審核通過後，民眾就能在家自行篩檢；若資料齊全，將力拚1周內核准進口。陳時中進一步表示，將採社區廣篩四大策略，包括廣設社區篩檢站、協助企業自主快篩、導入診所自費快篩、鼓勵廠商引進在家快篩。

究竟快篩檢驗原理為何？有哪些取樣方式與疑慮？如何使用？檢驗結果準確度如何？本報整理懶人包，帶您了解居家快篩的相關知識。

快篩試劑是什麼？

國衛院指出，目前市面上常見的快篩試劑原理大多是利用「側向流體免疫層析法」，內含的試紙可分為4個部分，分別為檢體層、膠體金抗體層、硝化纖維膜與吸收層，檢體放入檢體層後，可檢測 受試者黏膜檢體是否含冠狀病毒的棘狀蛋白。

取樣方式：鼻部準確度較喉嚨採樣佳

喉嚨取樣／嘴巴維持張開姿勢約10秒，輕輕地用棉棒摩擦舌根兩側的軟顎部位。

鼻部取樣／將棉棒插進鼻孔中並向上移動，輕輕轉動棉棒約10至15秒。

取樣後，將棉棒放入塑膠管中，並確認液體在管中，折斷棉棒超出管子長度的部分，不讓棉棒放入管後彎曲，鎖緊塑膠管上的蓋子，即完成快篩程序。

台灣奈米碳素董事長蔡群賢表示，針對抗原快篩，鼻咽試紙採樣單邊，需較深入鼻部，所能測到的病毒量是咽喉的3到4倍，準確度較高，適合醫療人員使用；鼻黏膜試紙不需太深入鼻部，但須採樣鼻孔兩邊；取樣喉嚨、口水時，因容易有干擾因子，如採樣前漱口的藥水等，會影響取樣準確度。

快篩結果怎麼看？陽性2條暗紅線條，陰性1暗紅線條

取樣得到的檢體加到檢體層後，檢體的液體分子會經毛細作用被帶到快篩試劑後方的吸收層。若檢體中含有冠狀病毒蛋白抗原流經膠體金抗體層時，可以辨識新冠病毒的單株抗體與之結合，會使快篩劑呈現暗紅線條。

第二道線則是控制線，表示具有能抓住膠體金抗體分子的抗體，當受試者檢體中含有新冠病毒時，會呈現雙線，代表陽性結果；若檢體中沒有冠狀病毒，只會呈現單線結果，表示陰性結果。

需注意快篩偽陰性 快篩次數2至3次為佳

不過，吳進興指出，相較於PCR篩檢，快篩包僅能測出陰性或陽性，難以得知精準之Ct值以推測體內病毒量，也不能做基因定序，雖然操作較簡易、快速，但準確度、病毒特異性等檢測結果均會受影響。

蔡群賢補充，「取樣鼻子時不敢插太深、取樣喉嚨時採到的其他干擾因子，都會影響取樣精確度，都可能影響採檢結果，導致偽陰性」。

吳進興進一步表示，抗原快篩有不同廠牌，取樣方式也不同，有的偽陰性僅約3%，一般平均約10%，為避免沒有篩檢出確診者，建議快篩次數以2至3次為佳。

採檢新冠病毒有哪些方式？

PCR核酸檢測：

最常聽到的傳統RT-PCR檢測，是在鼻咽、鼻腔採檢體，可直接偵測病毒DNA或RNA等遺傳物質，準確性較高，是防疫場所與醫院確診、解隔離的標準。但設備昂貴，且操作人員需要經過一定程度的訓練，檢體還須送至實驗室，耗時數小時甚至1天。

抗原快篩：

透過鼻咽、鼻腔拭子、口水採集檢體，檢測病毒蛋白質架構，如外殼等，以確認是否正在感染，其中以感染零至7日最準確，可在30分鐘之內，甚至僅需10分鐘，便能知道檢測結果，但準確率較PCR低；另也能夠在定點照護檢測，如診所，缺點是敏感度最低為80％，可能會有偽陰性，且病毒尚未大量複製階段（潛伏期）無法檢出。

面臨社區傳染、須快速地大量篩檢，抗原快篩是靈活的第一線檢測工具，操作相對簡單，國外已有許多一般民眾能自行操作。

抗體快篩：

透過血液偵測血清內的抗體，檢測時間比較短，適用於感染14天以上者，可判斷是否曾經感染過，但潛伏期、感染前期測不到，無法即時做感染管制，且無法判斷是曾經感染還是正在感染，可用於事後疫調，釐清感染範圍，或感染者是否有抵抗力。