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台疫苗高端宣布「解盲成功」力拚7月開始施打

1張圖看疫情：全美53.3%成人 完全接種疫苗

台疫苗高端宣布「解盲成功」力拚7月開始施打

台灣新聞組／台北10日電
疫情持續延燒，被台政府寄予厚望國產疫苗高端研發的MVC-COV1901進行二期臨床實驗解盲，並宣布解盲成功。（圖：總統府提供）
疫情持續延燒，被台政府寄予厚望國產疫苗高端研發的MVC-COV1901進行二期臨床實驗解盲，並宣布解盲成功。（圖：總統府提供）

疫情持續延燒，被台政府寄予厚望國產疫苗高端研發的MVC-COV1901今進行二期臨床實驗解盲，並宣布解盲成功。高端表示，近期將依法申請台灣緊急使用授權（EUA），力拚下半年開始供應台灣新冠疫苗。但食藥署藥品組長吳明美表示，因為EUA的標準還必須等接種兩劑AZ疫苗者的免疫原性來做對照，因此最快也要七月底才能審查。但她表示，屆時將拚三到五天通過。

總統蔡英文日前多次宣示，7月就打得到國產疫苗，政府在上月底也提前向高端、聯亞分別簽訂500萬劑的預購合約。高端表示，順利取得EUA後，最快就可在7月初開打。

高端自今年初在全台北中南共11家醫院啟動收案，收案人數超過原預期的3700人，總共收案逾4000人，其中65歲以上族群收案約85位，超過衛福部建議取得EUA受試者人數要求。

安全性與耐受性良好

高端疫苗表示，新冠肺炎疫苗二期臨床主試驗，於今年1月22日開始第一位受試者疫苗施打，並於4月28日完成所有受試者第二劑疫苗接種。高端疫苗表示，新冠肺炎疫苗期間分析數據顯示：

1.安全性與耐受性良好，所有受試者未出現疫苗相關嚴重不良反應。

2.在免疫生成性部分，不區分年齡組情況下，疫苗組在施打第二劑後28天的血清陽轉率(seroconversion rate)達99.8%；中和抗體之幾何平均效價(GMT titer)為662，GMT倍率比值為163倍增加。而20~64歲之疫苗組，血清陽轉率則為99.9%，中和抗體幾何平均效價(GMT titer)為733，GMT倍率比值為180倍增加。

主要是注射部位疼痛感

根據高端（6547）二期臨床主試驗期間分析解盲數據結果如下，在安全性評估部分，高端疫苗不良反應比率低，最主要是注射部位疼痛感。

全身性不良事件分析（所有事件，不區分等級），發燒比率：疫苗組為0.7%，安慰劑組0.4%；疲倦比率：疫苗組為36.0%，安慰劑組29.7%；肌肉痠痛比率：疫苗組為27.6%，安慰劑組16.6%；頭痛比率：疫苗組為22.2%，安慰劑組為20.0%；腹瀉比率：疫苗組為15.1%，安慰劑組為12.6%；噁心嘔吐感比率：疫苗組為7.7%，安慰劑組為6.7%。

關於局部不良反應，最主要的局部不良反應為注射部位疼痛感，疫苗組受試者為71.2%，安慰劑組為23.3%，且多數為輕度；其他預期的局部不良反應比率也都是疫苗施打常見局部反應，不逐一敘明。

高端解盲出爐，在安全性評估部分，高端疫苗不良反應比率低，最主要是注射部位疼痛感。...
高端解盲出爐，在安全性評估部分，高端疫苗不良反應比率低，最主要是注射部位疼痛感。（記者蘇健忠／攝影）

EUA可拚三到五天核准

食藥署藥品組副組長吳明美表示，高端解盲後還需要將二期臨床試驗資料整理完畢，連同品質安全相關資料一起送交食藥署申請。但食藥署委託部桃醫200名國人接種AZ疫苗後的免疫原性研究，六月底數字才會出爐，因此最快也要到七月初才能進行EUA審查。

至於EUA審查需要多久？吳明美表示，時程未定，主要還是看專家會議的結果，有時不只開一次會。但一旦專家會議有結論，可拚三到五天核准。

高端未進行三期臨床，取得國際認可的疫苗護照難度極高，有可能民眾就算施打後也無法出國不經隔離，也大大降低民眾意願。但高端表示，在解盲後同步向歐盟提出申請，準備在荷蘭展開三期臨床試驗取得國際認證，等於替未來「疫苗護照」鋪路。

疫苗 台灣 新冠肺炎 疫情 歐盟

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