我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新冠再增28死 本土個案263例 下降趨勢不明顯

分別6年…電視驚見幼女獨闖邊界 母女德州流淚團圓

台新冠再增28死 本土個案263例 下降趨勢不明顯

台灣新聞組／台北10日電
中央流行疫情指揮中心下午2時舉行記者會，由左到右為醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥。（記者謝承恩／攝影）
中央流行疫情指揮中心下午2時舉行記者會，由左到右為醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥。（記者謝承恩／攝影）

台新冠肺炎本土疫情持續延燒，三級警戒延長至6月28日，確診人數破萬人。中央流行疫情指揮中心今日公布，台新增263例本土病例及3例境外移入個案，確診個案中新增28例死亡，指揮官陳時中指出，「從發病日和採檢日來看有下降趨勢，但不明顯，仍要持續注意。」目前協助多家企業及醫療機構進行快篩，也即將導入診所自費快篩，鼓勵在家快篩。

指揮中心表示，今日新增之263例本土病例，為124例男性、139例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年5月22日至6月9日。個案分布以新北市112例最多，其次為臺北市58例、苗栗縣43例、桃園市14例、基隆市12例、彰化縣10例、花蓮縣7例、南投縣及新竹縣各2例，宜蘭縣、台東縣及台南市各1例。其中雙北地區以外縣市93例中，84例為已知感染源，5例關聯不明，4例疫調中。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說，今日新增28例死亡個案，共計為男性21位、女性7位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月13日至6月8日，確診日介於5月16日至6月9日，死亡日介於6月1日至6月9日。

指揮中心統計，累計769990例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含746,817例排除)，其中12222例確診，分別為1152例境外移入，11017例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增12例空號 (案2550、2977、6445、7162、7379、9729、10340、10354、10355、10356、10524、11849)，累計78例移除為空號。確診個案中361例死亡。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

疫情 陳時中 口罩

上一則

黑白集／「無愧式」道歉 指揮官變「紙灰官」

下一則

台新冠已333死 致死率升至3％ 到院前猝死達12%

延伸閱讀

台確診者猝死率高達12% 官方坦承國產疫苗可能不被國際認證

台確診者猝死率高達12% 官方坦承國產疫苗可能不被國際認證
台灣壹電視11位快篩陽性PCR結果出爐 全部皆為陰性

台灣壹電視11位快篩陽性PCR結果出爐 全部皆為陰性
台本土確診增274例、25死 新北162例最多

台本土確診增274例、25死 新北162例最多
台染疫死亡人數破300 蘇貞昌、陳時中道歉

台染疫死亡人數破300 蘇貞昌、陳時中道歉

熱門新聞

美旅客暴增，長榮航空緊急加開赴美班次。（聯合報系資料庫）

來美打疫苗爆量 長榮台北洛城增班 每周三班改天天飛

2021-06-02 18:48
美旅客暴增，長榮航空緊急加開赴美班次。（聯合報系資料庫）

飛美打疫苗 桃機大客滿？ 機場：同時段6班機起飛

2021-06-02 19:42
台灣疫情大爆發，至今已半個多月，累計確診數達7225人。圖為台北市警察、環保局人員臨時被通知接種，讓醫院外出現排隊人潮，也增加感染風險。記者邱德祥／攝影

世界OnAir／神話破滅…台灣醫藥記者拆解疫情爆發根源

2021-06-01 17:17
目前中國各地都能為台灣民眾提供新冠疫苗免費接種服務。圖為上海市嘉定區一處疫苗接種點。 記者林則宏／攝影

從台灣飛去上海打疫苗 人數增多

2021-06-09 19:36
壹電視公司一名劉姓攝影師昨天上午被人發現猝死在公司廁所。圖為壹電視。(本報系資料照)

台北內湖電視台攝影師猝死馬桶上 檢測結果竟確診新冠

2021-06-08 16:17
本土病例有364例、另有219例校正回歸，總計583例。（圖：指揮中心提供）

台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升

2021-06-03 04:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
每日1蛋增加免疫力 董氏基金會：保存雞蛋注意5原則

每日1蛋增加免疫力 董氏基金會：保存雞蛋注意5原則
疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國

疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國
汪小菲秒刪文 網友疑藉機炒作 「要離快離看煩了」

汪小菲秒刪文 網友疑藉機炒作 「要離快離看煩了」
9年前雲南礦坑肺炎病例 或為COVID疫源調查關鍵

9年前雲南礦坑肺炎病例 或為COVID疫源調查關鍵
從台灣飛去上海打疫苗 人數增多

從台灣飛去上海打疫苗 人數增多