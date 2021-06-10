台新冠再增28死 本土個案263例 下降趨勢不明顯

中央流行疫情指揮中心下午2時舉行記者會，由左到右為醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥。（記者謝承恩／攝影）

台新冠肺炎本土疫情 持續延燒，三級警戒延長至6月28日，確診人數破萬人。中央流行疫情指揮中心今日公布，台新增263例本土病例及3例境外移入個案，確診個案中新增28例死亡，指揮官陳時中 指出，「從發病日和採檢日來看有下降趨勢，但不明顯，仍要持續注意。」目前協助多家企業及醫療機構進行快篩，也即將導入診所自費快篩，鼓勵在家快篩。

指揮中心表示，今日新增之263例本土病例，為124例男性、139例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年5月22日至6月9日。個案分布以新北市112例最多，其次為臺北市58例、苗栗縣43例、桃園市14例、基隆市12例、彰化縣10例、花蓮縣7例、南投縣及新竹縣各2例，宜蘭縣、台東縣及台南市各1例。其中雙北地區以外縣市93例中，84例為已知感染源，5例關聯不明，4例疫調中。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說，今日新增28例死亡個案，共計為男性21位、女性7位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月13日至6月8日，確診日介於5月16日至6月9日，死亡日介於6月1日至6月9日。

指揮中心統計，累計769990例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含746,817例排除)，其中12222例確診，分別為1152例境外移入，11017例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增12例空號 (案2550、2977、6445、7162、7379、9729、10340、10354、10355、10356、10524、11849)，累計78例移除為空號。確診個案中361例死亡。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩 等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。