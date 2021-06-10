高端即將解盲 陳時中：國產疫苗有不被國際認證風險

一名攝影師7日猝死於壹電視大樓廁所，篩檢結果為陽性，壹電視全體員工接受快篩，其中11人呈陽性反應，PCR全數陰性。（記者邱德祥／攝影）

高端昨晚發布重訊，今天將暫停交易，依規畫時間對新冠肺炎疫苗 二期臨床實驗解盲，但外界最關注的保護力必須經過三期臨床實驗才能得知；由於政府高層頻頻宣示7月打得到國產疫苗，外界預期解盲成功機率極高。

國民黨 立委蔣萬安昨在立法院質詢指出，歐盟成員國預計7月推出歐盟數位新冠證明，若施打國產疫苗，有沒有不被國際認證風險？陳時中 坦言「當然有」，他說，國外疫苗接種人多，包括AZ、莫德納之後會被認可，國產疫苗「還需努力」。

蔣萬安追問，民眾若有商務需求，學生需到國外求學，或民眾有健康因素等，能否自行選擇疫苗廠牌？陳時中表示，根據供需量和排序，可以選擇，預計在下一波預約系統開始後，「比較大量進來、開放較多人時就可以了」；但疫苗取得數量確實非操之在己，政府要盡很大的努力。

國民黨立委呂玉玲昨質詢表示，疫苗不足人民都很急。陳時中回應，「人民急，我們也非常急，盡全力」，「我絕對比你（指呂）急上十倍」。

陳時中答詢時還自爆，他每天晚上為了疫苗數目，「常睡到一半就嚇醒」，「你（指立委）真的是有時候很難去了解現在國際的現實與一些外力的壓力」。

呂玉玲詢問，之前陳時中說6月底會有200萬劑疫苗來台，是扣除近來日、美兩國送的疫苗？行政院長蘇貞昌回稱「對」，但也強調這是希望，盡量爭取，疫苗採購契約有預定期程，但還是要上飛機才敢確定。