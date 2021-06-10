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台新冠再增28死 本土個案263例 下降趨勢不明顯

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台新冠已333死 致死率升至3％ 到院前猝死達12%

台灣新聞組／台北10日電
台灣自去年以來新冠確診死亡人數累計已333人，圖為疫情指揮中心記者會。（本報資料照片）
台灣自去年以來新冠確診死亡人數累計已333人，圖為疫情指揮中心記者會。（本報資料照片）

台灣這波本土疫情從5月11日起迄今，已有1萬670人染疫，321人死亡，自去年以來確診死亡人數累計為333人，平均致死率為3％，高出全球平均2.16％甚多。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前疫情比較平穩，但「人潮有一點點浮動」，但不預測何時解除三級警戒。

昨天新增274本土新冠肺炎確定病例、25例死亡，新增死亡個案中，男性20例、女性5例，年齡介於50多歲至90多歲，其中六人於確診後五天內死亡。指揮中心分析本波本土疫情死亡個案，發現一成二屬於到院前死亡，包括多起在家猝死不幸個案。

前衛生署長楊志良表示，防疫困境在於「不知道敵人在哪裡」，隱藏在社區的感染者未能及時被篩出來，社區仍有許多無症狀感染者，加上疫苗短缺，預估年底至少3到5萬人確診，死亡人數破五百人以上。陳時中表示，已將快篩列入篩檢推動的重要方向，除了同意企業自行設快篩站，也規畫診所自費快篩，民眾未來也可在家快篩。

台大公衛學院教授陳秀熙認為，除苗栗與台中的有效再生數（Rt值）介於3～5之外，全台Rt值已降至1以下，顯示疫情已控制。雖然本周確診人數下降，但民眾防疫作為略顯疲乏，預估三級警戒最快要等到7月中才有望解除。

昨天新增死亡個案中，兩位長者因院內感染死亡，一名80多歲男性在家中死亡三天才確診，另有六人在確診後五天內死亡，確診者到院前死亡達11.8％。羅一鈞說，本周調查匡列的重點是家戶感染，希望確診個案都盡速至醫院，減少病程惡化。

對於外界批評的感染黑數，指揮官陳時中說，已透過交叉疫情調查、整體風險區域檢查，以及相對廣篩，希望找出隱藏確診者。

疫情 陳時中 防疫

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