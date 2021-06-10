黑白集／「無愧式」道歉 指揮官變「紙灰官」

衛福部長陳時中被譏指揮官已經變成了「紙灰官」。（記者曾吉松／攝影）

這波疫情 死了300多人，媒體報導，蘇貞昌和陳時中 「終於」道歉了。「終於」二字，準確形容了這次道歉來得又慢又不情願。沒錯，他們是在立委「暫停質詢」的強力要求下，才說了幾句「抱歉」來應付場面。說白了，這是一種「無愧式」道歉，嗅不出任何愧疚氣味。

這一波慘烈的本土疫情，拍板放寬機師隔離「3＋11」導致病毒長驅直入的，禍首是陳時中和范雲，他們從未道歉。疫苗 決策失當又配置醫療資源不公的，是蘇貞昌和陳時中，他們也沒道過歉。如今全台三級警戒一延再延，不少人猝死家中而查無源頭，百姓驚恐哀傷，他們也堅不道歉。如此「外不慚清議、內無疚神明」的政府，被在野黨逼著說出兩句不痛不癢的致歉文，他們真有愧意嗎？

這種「無愧」心法，不僅表現在蘇貞昌和陳時中的應對，也表現在蔡政府的各個決策層面，到了人們分不出哪句話是真是假的地步。所以，他們忽而誇口全台每周要接種百萬人，忽而又說疫苗沒來；忽而說會幫助郭董取得疫苗，換張嘴又說郭董手上沒疫苗。指揮官已經變成了「紙灰官」，他自己不知道嗎？

無良官員可以繼續糊弄百姓，但政治跟江湖一樣，欠了債總是要還的。問題就在，自詡民主進步的政黨，怎會落得像江湖幫派？