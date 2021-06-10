我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新冠再增28死 本土個案263例 下降趨勢不明顯

分別6年…電視驚見幼女獨闖邊界 母女德州流淚團圓

黑白集／「無愧式」道歉 指揮官變「紙灰官」

黑白集
衛福部長陳時中被譏指揮官已經變成了「紙灰官」。（記者曾吉松／攝影）
衛福部長陳時中被譏指揮官已經變成了「紙灰官」。（記者曾吉松／攝影）

這波疫情死了300多人，媒體報導，蘇貞昌和陳時中「終於」道歉了。「終於」二字，準確形容了這次道歉來得又慢又不情願。沒錯，他們是在立委「暫停質詢」的強力要求下，才說了幾句「抱歉」來應付場面。說白了，這是一種「無愧式」道歉，嗅不出任何愧疚氣味。

這一波慘烈的本土疫情，拍板放寬機師隔離「3＋11」導致病毒長驅直入的，禍首是陳時中和范雲，他們從未道歉。疫苗決策失當又配置醫療資源不公的，是蘇貞昌和陳時中，他們也沒道過歉。如今全台三級警戒一延再延，不少人猝死家中而查無源頭，百姓驚恐哀傷，他們也堅不道歉。如此「外不慚清議、內無疚神明」的政府，被在野黨逼著說出兩句不痛不癢的致歉文，他們真有愧意嗎？

這種「無愧」心法，不僅表現在蘇貞昌和陳時中的應對，也表現在蔡政府的各個決策層面，到了人們分不出哪句話是真是假的地步。所以，他們忽而誇口全台每周要接種百萬人，忽而又說疫苗沒來；忽而說會幫助郭董取得疫苗，換張嘴又說郭董手上沒疫苗。指揮官已經變成了「紙灰官」，他自己不知道嗎？

無良官員可以繼續糊弄百姓，但政治跟江湖一樣，欠了債總是要還的。問題就在，自詡民主進步的政黨，怎會落得像江湖幫派？

陳時中 疫苗 疫情

上一則

高端即將解盲 陳時中：國產疫苗有不被國際認證風險

下一則

台新冠再增28死 本土個案263例 下降趨勢不明顯

延伸閱讀

台確診者猝死率高達12% 官方坦承國產疫苗可能不被國際認證

台確診者猝死率高達12% 官方坦承國產疫苗可能不被國際認證
台染疫死亡人數破300 蘇貞昌、陳時中道歉

台染疫死亡人數破300 蘇貞昌、陳時中道歉
「越快越好！」侯友宜喊話中央：新北一支疫苗也沒了

「越快越好！」侯友宜喊話中央：新北一支疫苗也沒了
陳時中坦言 國產疫苗有不被國際認證的風險

陳時中坦言 國產疫苗有不被國際認證的風險

熱門新聞

美旅客暴增，長榮航空緊急加開赴美班次。（聯合報系資料庫）

來美打疫苗爆量 長榮台北洛城增班 每周三班改天天飛

2021-06-02 18:48
美旅客暴增，長榮航空緊急加開赴美班次。（聯合報系資料庫）

飛美打疫苗 桃機大客滿？ 機場：同時段6班機起飛

2021-06-02 19:42
台灣疫情大爆發，至今已半個多月，累計確診數達7225人。圖為台北市警察、環保局人員臨時被通知接種，讓醫院外出現排隊人潮，也增加感染風險。記者邱德祥／攝影

世界OnAir／神話破滅…台灣醫藥記者拆解疫情爆發根源

2021-06-01 17:17
目前中國各地都能為台灣民眾提供新冠疫苗免費接種服務。圖為上海市嘉定區一處疫苗接種點。 記者林則宏／攝影

從台灣飛去上海打疫苗 人數增多

2021-06-09 19:36
壹電視公司一名劉姓攝影師昨天上午被人發現猝死在公司廁所。圖為壹電視。(本報系資料照)

台北內湖電視台攝影師猝死馬桶上 檢測結果竟確診新冠

2021-06-08 16:17
本土病例有364例、另有219例校正回歸，總計583例。（圖：指揮中心提供）

台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升

2021-06-03 04:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
每日1蛋增加免疫力 董氏基金會：保存雞蛋注意5原則

每日1蛋增加免疫力 董氏基金會：保存雞蛋注意5原則
疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國

疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國
汪小菲秒刪文 網友疑藉機炒作 「要離快離看煩了」

汪小菲秒刪文 網友疑藉機炒作 「要離快離看煩了」
9年前雲南礦坑肺炎病例 或為COVID疫源調查關鍵

9年前雲南礦坑肺炎病例 或為COVID疫源調查關鍵
從台灣飛去上海打疫苗 人數增多

從台灣飛去上海打疫苗 人數增多