新聞評論／擋民間自主快篩 政府自縛手腳

染疫愈演愈烈，企業人人自危，已超過300家申請開放企業快篩。（記者邱德祥／攝影）

苗栗科技大廠移工群聚染疫愈演愈烈，牽動半導體產業斷鏈危機；企業人人自危，已超過300家申請開放企業快篩。這波疫情 暴露蔡政府對快篩及核酸檢測 毫無準備，指揮中心為了維持低確診數，將快篩和廣篩視為洪水猛獸處處設限。在中央集權管控下，企業的快篩受到重重限制，一般民眾的簡易快篩試劑也被禁止；而政府自身篩檢量能有限，導致疫情愈發失控。

早在去年2月，世衛組織即強調快篩的重要性，不僅是防堵疫情擴散的必要手段，也能避免拖垮醫療資源。不少歐美國家，除在各地廣設快篩站，更開放民眾在藥局購買快篩試劑自行居家檢測。韓國政府在疫情爆發初期，利用公有停車場等開放空間推出「得來速」篩檢車道，有效壓制那波疫情。但台灣 直到萬華爆發群聚感染，台北市長柯文哲才「逆時鐘」在熱區設置快篩站，果然篩出大批確診者。由於陳時中的顢頇，台灣錯失了防堵病毒的機先。

台灣那麼欠缺快篩技術嗎？恰恰相反。去年4月，多家國內廠商即已開發出快篩試劑，有些已取得歐盟認證，銷往國外。然而，因指揮中心不把快篩當成重要的防疫工具，也不開放自由販售，僅能由醫療機構自行採購。也因基層醫師手上並無快篩工具，以致諾富特主管染疫後，連看三家診所才發現確診。日昨陳時中答覆立委質詢能否開放民眾自行購買試劑，他仍堅稱「沒有廠商申請進口，我們要審查什麼？」這副官僚嘴臉，和他刁難郭台銘捐贈BNT疫苗如出一轍，令人憎惡。

其他國家除善用快篩試劑，也大幅提升了核酸檢測量能；反觀台灣，一年多來都在原地踏步。本土疫情大爆發後，人們驚見政府檢驗塞車、量能不足的窘境，許多民眾未及就醫即病逝在家。為此，指揮中心竟自創「校正回歸」法蒙混，也使得每日確診數失去參考意義。

工研院曾在去年底建議中央及早布建快篩能量，以免一旦爆發社區感染，來不及採購。誰知，指揮中心竟以「邊境防堵效果好」為由，一口回絕。國內的快篩試劑廠商，也因缺乏大量檢測以校正試劑準確度的機會，導致如今各縣市的檢測出現準確率不一的情況。這些，皆根源於指揮中心的傲慢及顢頇，只圖粉飾美好表相。

不開放企業或民間自主檢測的結果，所有的權力和資源都集中掌控在政府手上，一旦出事，情況就會變得一發不可收拾。產業移工所持的健康證明，本來就更容易造假，先前已發生過多次自費篩檢才檢出陽性的案例；產業移工又是集中住宿，更易集體交互感染。果然，這次疫情一路從京元電子蔓延到其他科技大廠，指揮中心才在苗栗設置前進指揮所，已經慢了三拍。試想，如果陳時中去年就開放企業團體自主快篩，火會燒成這樣嗎？

事實上，不僅製造業需要快篩，這也是一般企業及機關團體維持正常運作的重要關鍵。許多企業早就希望自主快篩，卻卡在蔡政府以法令限制為由遲不鬆綁，弄到大家寸步難行。指揮中心直到5月底才公布企業快篩指引，但仍規定需由「醫事人員」執行，只能說是「食法不化」。試想，在德國，連小學生都知道如何自己做快篩檢測；在台灣，卻凡事都要聽陳時中下令。

防疫作戰需要有統籌的戰略，也需要個體的行動能量。但蔡政府在這場防疫大戰中表現的遲鈍與被動，和它的倨傲和大權獨攬完全不相對稱。法令不鬆綁，又阻擋民間的自主快篩，只會愈發降低台灣的自癒能力。