軍營爆感染6人確診 壹電視快篩疫情未擴大

台北市內湖區壹電視大樓7日發現一名攝影師猝死廁所，證實確診新冠肺炎。壹電視9日在公司中庭設置快篩站，以每日量能最多200人，協助全體員工快篩。（記者邱德祥／攝影）

國軍爆發第一起新冠肺炎營內感染事件，疫情蔓延至高機敏性的台北公館空軍作戰指揮部聯合空中作戰中心。繼日前兩名監控台海空域航跡的軍官確診後，昨天傳出同時執勤的三組六人均確診，空軍緊急進行隔離治療，匡列密切接觸者，日前已針對洞庫進行大消毒，戰備目前恐處於人力吃緊狀況。

據指出，出現確診的單位是監控台海共機第一線、位於台北公館空軍作戰指揮部聯合空中作戰中心地下的空軍戰術管制聯隊中心。染疫者包括空軍作戰指揮部戰管人員。雖然官員指出，防空作戰體系擁有多個備援指揮中心，不至於發生空防開天窗情況；但第一線面對台海動態的空作部發生疫情，還是讓國防部為之震驚。專家指出，各指揮中心都是密閉空間，在缺乏疫苗接種情況下，類似情況難免發生。

空軍作戰指揮部位於台北市蟾蜍山腳，山腹中建有地下指揮中心，負責監控台灣四周與大陸東南各省的空中動態，且隨時派遣兵力因應最新狀況。據了解，這次感染人員中，包括必須「進洞」輪值的戰管人員。

據指出，洞庫環境屬密閉空調，6月1日出現第一名身體不適者後，空軍要求他回高雄家中隔離，其自費採檢，5日才發現確診，一度引發高雄市府不滿；空軍獲悉後，6月3日召回全戰管中心人員篩檢 ，7日確認同一班兩名執勤者也出現確診狀況。昨天確認當日在同一空間執勤者共有六人確診。

另一方面，壹電視48歲劉姓攝影 師7日猝死於公司，PCR檢測 為陽性確診，北市府昨於壹電視設置快篩站，首波快篩166人，11人陽性，隨即被以專車送往防疫旅館，壹電視昨晚表示11人PCR檢測均為陰性，解除隔離。

壹電視員工昨進行第一波篩檢，今天還會再篩第二批。據了解，劉姓攝影師是攝影棚內的工程攝影，上班時間主要在晚上，好幾名晚班主播都是接觸對象，昨首批快篩陽性的11人，包含二名記者和二名主播吳衣璇和趙惠雯。吳衣璇昨晚先在臉書貼文自稱PCR陰性，讓她鬆了一口氣，並稱接受快篩前煎熬了一整天。壹電視昨晚也公布11人PCR檢測全為陰性。

壹電視一名劉姓攝影師7日猝死在公司廁所，另名易姓資深媒體工作者6日陳屍家中，經PCR篩檢都確診。民眾黨立委賴香伶跟國民黨主席江啟臣都表示，媒體工作者在三級警戒期間仍須外出採訪，將第一線訊息傳遞給民眾，應納入疫苗優先施打對象，建議指揮中心評估並調整施打順序。