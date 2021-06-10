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北孫南送嬤孫都確診 商圈總幹事猝逝 暴斃前傳訊想快篩

台灣新聞組╱綜合10日電
台南市大內區9日添確診病例，相關足跡都已完成清消。（圖：台南市政府提供）
台南市大內區9日添確診病例，相關足跡都已完成清消。（圖：台南市政府提供）

台南及嘉義市昨天都新增1例確診病例，其中台南大內區50多歲婦人案11940因接回原住在新北市外婆家的孫女，外婆、孫女相繼確診，案11940也遭感染確診，市長黃偉哲感嘆這就是標準的「北孫南送」造成的感染，呼籲大家如果疼惜家人，就要減少跨區移動。

台南市衛生局指出，案11940於5月22日與丈夫開車前往新北市土城區將孫女從外婆家接回台南，29日孫女的外婆確診，案11940於6月6日出現咳嗽症狀，經轉介醫院採檢，8日確診，同日孫女也經匡列採檢確診。

嘉義市新增案12034為60幾歲婦人，因丈夫上月26日確診被匡列，當時採檢陰性，前天再度採檢轉陽性，因都在隔離沒外出，無公共場所足跡。

此外，在台中逢甲商圈擔任某廣場總幹事的台中市吳姓男子，前天下午因友人聯繫不上他，友人前往租屋處訪視時，發現吳已躺在床上無生命跡象，警方鑑識小組到場後，排除外力介入，不過因正值疫情期間，已報請檢察官相驗，並採檢體送驗，釐清是否確診新冠肺炎，檢警發現，吳案發有傳訊給老闆，身體不舒服，要到醫院快篩，是否與疫情有關，有待後續送驗釐清。

據查，吳姓男子（52歲）是逢甲商圈某廣場總幹事，前天下午3時許，吳的友人因聯絡不上吳，所以前往吳位於西屯區的租屋處訪視，沒想到吳已躺在床上，全身僵硬，無生命跡象，經通知警、消到場後，確認吳已明顯死亡。

據家屬透露，吳有高血壓病史，平常有在服用相關藥物及安眠藥，不知道吳為何突然猝死。

警方檢視吳手機，發現吳在案發前有傳訊給老闆，訊息中提到身體不舒服、忽冷忽熱，要請假到醫院快篩，因此在昨天相驗時，有向檢察官提及此事，檢方也指示採集咽喉、血液等檢體送驗，確認死因是否與新冠肺炎有關。

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