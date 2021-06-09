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飛美太麻煩 從台灣飛去上海打疫苗 人數增多

從台灣飛去上海打疫苗 人數增多

記者林則宏／台北報導
目前中國各地都能為台灣民眾提供新冠疫苗免費接種服務。圖為上海市嘉定區一處疫苗接種點。 記者林則宏／攝影
目前中國各地都能為台灣民眾提供新冠疫苗免費接種服務。圖為上海市嘉定區一處疫苗接種點。 記者林則宏／攝影

台灣新冠疫情持續蔓延，但台灣人民何時能接種到疫苗卻仍是未知數。因此近來傳出，有越來越多民眾決定前往中國尋求幫助。上海知名台灣人社群「台商太太新天地」會長蘇武表示，近兩周，他每天都會接到好幾通電話詢問到上海接種疫苗的細節。

雖然日本和美國近期相繼捐贈台灣合計約200萬劑的新冠疫苗，但以台灣現有疫苗數量，一般民眾短時間內都難有接種機會。蘇武表示，近兩周，有意從台灣專程到上海要接種的民眾確實明顯增加。

蘇武指出，目前會到上海接種疫苗疫苗的基本有兩大類。一是本身就在中國工作，因擔心台灣疫情，而將家人接到中國「避難」，順便接種疫苗。這一類相對單純，因為中國就有家人可以照應。

另一類就是純粹要到中國打疫苗。一方面由於5月20日開始，全台防疫警戒升至第三級，基本已處於「半封城」狀態，不少人的工作因此停擺。加上台灣一般民眾不知何時才有疫苗可打，乾脆利用這段時間到中國接種疫苗，順便避開台灣當前疫情。

蘇武說，他現在每天都會接到好幾通電話，想了解上海入境隔離、食宿、疫苗接種程序等問題。他強調，這些台灣民眾是很認真在詢問相關細節，而不只是想想而已。

一名旅行業者也表示，最近詢問和購買飛往上海機票的人的確比較多。而從桃機公司的統計數據，也能看出這個趨勢。

在雙北宣布三級警戒的前一周，桃園機場平均每天出境人數不到千人。但進入三級警戒的第一周，桃機平均每天出境人數增至1311人，第二周為1225人，上周平均每日出境人數更超過1500人。

不過，對於近期台灣出境人數增加，中華民國旅遊品質保障協會發人李奇嶽則有不同看法。他認為，目前離開台灣的民眾，多數人打疫苗應該只是順便而已，不會是出境的主要目的。

李奇嶽表示，最近飛往美國航班的搭乘狀況確實都不錯，但這個跟到美國打疫苗應該沒有直接關係。

他指出，美國各地已陸續解封，很多地方都不用再戴口罩，學校相繼復學，商貿活動也逐漸恢復，而且5、6月原本就是北美洲商貿活動的旺季。

因此，不少在去年因美國疫情嚴峻回台的北美僑民，近期開始陸續返回美國唸書、工作很正常。會專程飛到美國接種疫苗，等待滿21天（兩劑疫苗間隔時間）後回台再隔離14天的，應該不會太多。

李奇嶽認為，近期前往中國的人數較多，原因應該也差不多。他指出，是不是真的有很多台灣民眾專程到中國接種疫苗，其實可以觀察航空公司有沒有增開航班就知道。

但如果台灣民眾真有意到海外接種新冠疫苗，蘇武建議，中國會是較好的選擇。除了台灣民眾在中國接種疫苗免費外，更重要的原因是，中國目前疫情控制優於美國，到中國接種疫苗將會相對安全許多。

疫苗 台灣 中國

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