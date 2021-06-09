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新冠病毒攻破監控共機第一線 台北空軍公館戰管6人確診

記者洪哲政／台北報導
空軍作戰管制中心位於公館地下洞庫，連結全台各地戰管中心情資，是台灣陸海空防空作戰中樞，大型螢幕投射台海周邊各類空中航跡，由空軍作戰指揮官下達命令指揮戰機、防空飛彈接戰，蔡英文總統也曾親自巡視。圖/總統府
空軍作戰管制中心位於公館地下洞庫，連結全台各地戰管中心情資，是台灣陸海空防空作戰中樞，大型螢幕投射台海周邊各類空中航跡，由空軍作戰指揮官下達命令指揮戰機、防空飛彈接戰，蔡英文總統也曾親自巡視。圖/總統府

新冠病毒蔓延至機敏性奇高的台北公館空軍作戰指揮部聯合空中作戰中心(JAOC)，繼日前兩名監控台海空域航跡的軍官確診後，9日傳出同時執勤的三組6人均確診，空軍緊急進行隔離治療，匡列密切接觸者，日前已針對洞庫進行大消毒，戰備目前恐處於人力吃緊狀況。

據指出，出現確診的單位是監控台海共機第一線、位於台北公館空軍作戰指揮部地下的空軍戰術管制聯隊中心，又稱空軍聯合空中作戰中心，洞庫屬密閉空調環境，6月1日出現第一名身體不適的執勤人員後，空軍要求其返回高雄家中隔離，其自費採檢，5日才發現確診，此節日前一度引發高雄市政府不滿；空軍除進行全境消毒外，6月3日針對全戰管中心人員召回進行篩檢，7日確認同一班兩名執勤者也出現確診狀況。9日確認當日在同一空間執勤者共有6人確診。

由於同一單位高達6人確診，須匡列的大批密切接觸者都是戰管中心執勤人員，人力吃緊，但軍方強調有預備人力接手防務，戰備指揮無虞。

空軍作戰管制中心位於公館地下洞庫，連結各地戰管中心情資，是台灣陸海空防空作戰中樞，大型螢幕投射台海周邊各類空中航跡，由空軍作戰指揮官下達命令指揮戰機接戰，蔡英文總統也曾親自巡視。

空軍司令部8日表示，近期陸續發生6位官兵因身體不適，經醫院核酸檢測為陽性反應，即依規定通報地方衛生主管機關並進行隔離治療。

空軍司令部說，確診案發生後，單位即啟動專案編組，除配合中央及地方衛生主管機關實施疫調，匡列密切接觸者外，並全面執行人員核酸檢測及環境清消，以管控疫情可能的影響；其餘各單位續依「分艙、分區、分流、分時」管制作為，執行戰備任務。

而據了解，包括國防部大直衡山國軍聯合作戰指揮中心、海軍、各作戰區地下作戰指揮中心、花蓮佳山、台北石子山洞庫、東部飛彈預警中心，目前沒有執勤人員確診新冠肺炎的案例。

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