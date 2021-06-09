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台本土確診增274例、25死 新北162例最多

舊金山仇亞案激增 今年已11宗 超過去年

台本土確診增274例、25死 新北162例最多

台灣新聞組／台北9日電
陳時中。（本報資料照片）
陳時中。（本報資料照片）

中央流行疫情指揮中心9日公布台灣新增275例COVID-19確定病例，其中274例為本土個案，另有1例境外移入個案。確診個案中新增25例死亡。

指揮中心表示，今日新增之274例本土病例，為142例男性、132例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年5月14日至6月8日。個案分佈以新北市162例最多，其次為臺北市63例，桃園市15例，苗栗縣12例，基隆市10例，彰化縣及南投縣各3例，宜蘭縣2例，臺南市、嘉義市、臺中市及新竹縣各1例。其中雙北地區以外縣市49例中，43例為已知感染源，6例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增25例死亡個案，共計為男性20位、女性5位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月11日至5月30日，確診日介於5月17日至6月5日，死亡日介於5月29日至6月7日。

疫情升溫，台灣民眾渴求接種疫苗，礙於疫苗數量有限，指揮中心比照國際，訂出優先施打順序，以醫護人員、75歲以上長者等優先，盼能降低死亡率以及病毒傳播率。只是近期疫苗特權頻傳，包含與雲林縣長張麗善住在前後棟的胞兄張榮味，被爆出優先接種，而張麗善強調「一切符合規定」，令人感到憤慨；先前前立委黃昭順同樣不在接種順位接種疫苗，也引發爭議。

但對於疫苗特權事件頻傳，指揮中心收起過往「事事重罰！」的態度。副指揮官陳宗彥昨僅表明，已提醒各縣市衛生單位要轉知醫療院所照順序施打，至於是否要殺雞儆猴？提出罰則讓各界按制度接種？則未多做說明。

疫苗 疫情 台灣

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