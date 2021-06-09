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北投一家四口三人猝死命案 北市府證實：四人全都確診！

記者胡瑞玲、蕭雅娟／台北9日電
北投區日前發生一家四口三人猝死命案，存活女兒經採檢確診，三名死者昨晚PCR結果出爐均為陽性。(本報資料照片)
北投區日前發生一家四口三人猝死命案，存活女兒經採檢確診，三名死者昨晚PCR結果出爐均為陽性。(本報資料照片)

台北市北投區日前發生一家四口三人猝死命案，唯一存活的53歲女兒發燒PCR陽性確診，而3名死者PCR檢測也在昨晚出爐，均為陽性，確定一家四口全部確診。

台北市副市長黃珊珊7日說明，該戶人家的家人從中南部北上，破門而入後，發現高姓老翁及妻子、70歲的大兒子身亡，僅存的53歲女兒有發燒晴望，送醫進行快篩為陽性，進一步檢測PCR也陽性確診。

由於該戶人家過去並無與外界聯絡，也無出外就醫，衛生單位缺乏它們的資料；台北市政府發言人陳智菡今表示，3名死者的PCR結果昨晚出爐，均為陽性，確定一家四口全確診，會依照規定辦理後事。

警方本月4日下午接獲高姓夫妻二兒子報案，連同當地里長及消防員破門進入，發現高翁、林婦及大兒子都倒臥不同臥室床上，屍體僵硬明顯死亡，屋內僅高女倖存，現場無發現遺書、外力打鬥痕跡，3名死者遺體也無外傷，警消發現高女有發燒，將高女送醫院快篩，呈陽性反應。

警方調查，高姓夫妻長期住在北投，兩人都中風癱瘓，且有慢性疾病；大兒子是日前從萬華搬到北投與父母住，打算照顧父母，不過心臟裝有三根支架；女兒則有輕度精神狀況，每晚都幫父母倒垃圾。

高姓夫妻的二兒子在台中工作，他跟警方說，連三天打電話回家都是妹妹接聽，妹妹每天都稱「爸媽、哥哥一直躺在床上，都不起來」，他察覺有異，北上返家發現門被反鎖，才找來當地里長及警方破門。

高男對父母及哥哥同時身亡表示訝異，雖父母本來就有慢性病，但希望檢方能釐清死因；由於高男未進入屋內，所以不需被衛生局匡列。

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