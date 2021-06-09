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台國產疫苗無法獲國際認證？陳時中坦言「有風險」

記者鄭媁／即時報導
蘇貞昌、陳時中。（圖：立法院提供）
蘇貞昌、陳時中。（圖：立法院提供）

疫情延燒，台灣民眾關心疫苗進度。國民黨立委蔣萬安今天在立法院質詢時指出，歐盟成員國預計7月要推出歐盟數位新冠證明，民眾擔心如果施打國產疫苗，有沒有可能不被國際認證的風險？衛福部長陳時中答詢時坦言，「當然有，」他們會提醒民眾，目前疫苗在世界上相關的狀態是如何。

行政院長蘇貞昌今天赴立法院，報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第三次追加預算案」編製經過（含疫苗採購狀況及施打計畫）及備詢。

蔣萬安質疑，國產疫苗開始施打後，無法即時獲得國際認證的可能和風險，陳時中說，他們還是要持續努力溝通，國外疫苗接種人多，包括AZ、莫德納等之後會被認可，國產疫苗還需要努力。

蔣萬安詢問，民眾若有商務需求，學生需到國外求學，或民眾有健康因素等，最終能否自行選擇疫苗廠牌？陳時中表示，根據供需量和排序，可以選擇。

至於時間點，陳時中說，在下一波預約系統開始後，「比較大量進來、開放較多人時就可以了。」他也說，政府需要非常努力，疫苗取得數量確實不是完全操之在己，要盡很大的力氣。

疫苗 陳時中 預算

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