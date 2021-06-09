台國產疫苗無法獲國際認證？陳時中坦言「有風險」

蘇貞昌、陳時中。（圖：立法院提供）

疫情延燒，台灣民眾關心疫苗 進度。國民黨立委蔣萬安今天在立法院質詢時指出，歐盟成員國預計7月要推出歐盟數位新冠證明，民眾擔心如果施打國產疫苗，有沒有可能不被國際認證的風險？衛福部長陳時中 答詢時坦言，「當然有，」他們會提醒民眾，目前疫苗在世界上相關的狀態是如何。

行政院長蘇貞昌今天赴立法院，報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算 第三次追加預算案」編製經過（含疫苗採購狀況及施打計畫）及備詢。

蔣萬安質疑，國產疫苗開始施打後，無法即時獲得國際認證的可能和風險，陳時中說，他們還是要持續努力溝通，國外疫苗接種人多，包括AZ、莫德納等之後會被認可，國產疫苗還需要努力。

蔣萬安詢問，民眾若有商務需求，學生需到國外求學，或民眾有健康因素等，最終能否自行選擇疫苗廠牌？陳時中表示，根據供需量和排序，可以選擇。

至於時間點，陳時中說，在下一波預約系統開始後，「比較大量進來、開放較多人時就可以了。」他也說，政府需要非常努力，疫苗取得數量確實不是完全操之在己，要盡很大的力氣。