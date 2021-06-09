台染疫死亡人數破300 蘇貞昌、陳時中道歉

台灣新冠肺炎疫情死亡人數破300，行政院長蘇貞昌（左）與衛福部長陳時中（右）8日在立法院公開道歉，承認防疫工作確有不足之處。（記者曾學仁／攝影）

台灣昨新增219例本土確定病例、22例死亡個案，自5月11日爆發本土社區群聚以來，累積1萬397人染疫，造成296人死亡，如果從去年年初計算，則死亡人數為308人。中央流行疫情 指揮官陳時中 表示，新北市快篩量約3900例，快篩陽性39例，陽性率約1.多%，陽性率持平往下，這是比較好的現象，不過，目前仍毫無放鬆的本錢。

蘇挨轟只會為牛肉麵道歉

疫情死亡人數破300，行政院長蘇貞昌與陳時中昨在立法院公開道歉，承認防疫工作確有不足之處。

國民黨立委曾銘宗質詢時，痛批蘇貞昌可以為了愛將丁怡銘的牛肉麵事件出面道歉，台灣因疫情死了308人卻不道歉，「到底要不要為破碎的家庭道歉？不道歉就不質詢！」蘇貞昌表示，看到民眾受苦，甚至死亡，政府沒有百分之百把民眾照顧好，深感抱歉。陳時中說，他擔任疫情指揮中心指揮官，也深感歉意，對於每一條生命，都覺得應該要盡更多力量，希望這個事情不要再發生，會盡最大的努力。

蘇貞昌在立院報告指出，預計8月底前，共有約1000萬劑疫苗 到位。陳時中則表示，其中約有100多萬劑國產疫苗。不過，陳時中也表示，COVAX和AZ疫苗的進度都將延遲。

協助郭董疫苗 發電訊給BNT

至於佛光山欲協助政府取得50萬劑嬌生疫苗，鴻海集團創辦人郭台銘也要爭取德國BNT疫苗，到底有沒有辦法進來？陳時中說，衛福部已準備和嬌生開會，也發電訊給BNT，「我們盡所有能力幫忙」。

昨新增219例本土病例，117例男性、102例女性，年齡介於未滿5歲至100多歲，分布地區以新北市123例最多，其次為台北市54例，苗栗縣16例。雙北以外縣市共42例，36例為已知感染源，6例關聯不明。

在新增22例死亡個案中，大部分為50歲以上年長者，其中一名30多歲女性死亡，本身沒有慢性疾病，曾經接觸其他接觸者，5月26日出現症狀，快篩陽性，但PCR二採才陽性確診，6月1日收治住院，6月6日死亡。指揮中心發言人莊人祥指出，該個案雖無慢性疾病，但體重90多公斤，為其風險因素。

調查發現，家戶感染率持續升高，已達40%至50%，陳時中提醒，各縣市應積極找出社區潛藏個案，快速匡列接觸採檢、居家隔離、安置確診。