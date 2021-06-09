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台本土確診增274例、25死 新北162例最多

舊金山仇亞案激增 今年已11宗 超過去年

大浪來了？無薪假破5000人 創新高

記者陳宛茜、謝柏宏／台北9日電

勞動部昨公布最新無薪假統計，與前期相較，本期實施無薪假的企業增22家、940人，短短一周多逾兩成、共計5065人，創今年高點。學者指出，這只是剛開始，且更令人擔憂的是失業潮。全國商業總會理事長許舒博說，部分產業陷入停工、業績歸零，進入員工生計難以為繼的生死關頭。

根據商總最新產業調查，整體服務業相較前年同期，今年5月平均營收衰退五成六，與去年3、4月疫情最嚴重時期相比，平均營收下降三成六。許舒博說，業界哀鴻遍野，倘若事態持續超過一個月，恐迎來「毀滅性衝擊」；去年疫情爆發，服務業接受支援好像打點滴，現在已要使用呼吸器，他擔心服務業將進入葉克膜階段。

文化大學勞動暨人力學系副教授辛炳隆說，這波無薪假浪潮只是剛開始，去年疫情主要發生在國外與境管，影響的是製造業、倉儲運輸業等大型產業，放無薪假度過難關，餐飲業在4、5月便恢復，甚至因報復性消費還有短暫榮景；但今年疫情影響的是國內，民眾不敢外出衝擊零售業、餐飲業，此類產業遇到不景氣可能直接關門或裁員，「這波疫情慘況不見得會反映在無薪假上，未來必須擔心的是失業潮」。

勞動部勞動條件司長黃維琛說，本期人數增加是因有一家大型空廚食品製造公司實施無薪假，一家就有840人。但受全台進入三級警戒影響，住宿餐飲業也增加15家、220人，批發零售業增24家、250人；鑑於去年經驗，餐飲業迅速調整改為外送外賣、紓困方案也出爐，加上對疫苗的期待，店家可能願再撐一下，不立刻實施無薪假。此外，醫療保健及社會工作服務業也增13家、89人。黃維琛說，這反映民眾因疫情怕看病，導致有診所放無薪假。

商總提出七項建議：一、染疫風險性高的服務業從業人員優先納入疫苗施打對象；二、協助微型企業「快速、簡便、精準」申請紓困補助；三、各項稅賦減免緩徵擴大稅務紓困；四、展延舊有紓困貸款減輕企業還款壓力；五、全面調降公有空間租金降低業者經營負擔；六、因應疫情期間防疫優先 證照效期自動展延半年；七、鬆綁工時規定。

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