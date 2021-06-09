藝界發起「讓我陪你等到疫苗」 張小燕轉發：同島同命

日前批評疫苗政策引發爭議的張小燕，再發文「讓我陪你等到疫苗」。（本報資料照片）

台灣「綜藝教母」張小燕上個月底曾發出寫有「別再刁難，給我們疫苗 」的圖片，在演藝圈引起疫苗論戰。爭議過了八天，張小燕昨在臉書 上陸續轉發藝界好友，包括張清芳、Melody、作家蔣雅淇、陳大天等人的發文表示：「同島同命，讓我們大家陪你等到疫苗！」

而據陳大天發文表示，他是受黃子佼的邀請，而張清芳則是率先發文邀請「讓我陪你等到疫苗」，後續也有許多藝人接力轉發。

據了解，張清芳率先在臉書發起「讓我陪你等到疫苗」網路串聯活動，號召大家8日PO文在社群媒體 上。她表示在家防疫的日子，可以參與公益活動幫助別人，或訂小吃攤的外賣支持優良店家，並邀請好朋友在雲端聚聚，在網路上分享正能量，重塑對生活的信心。

張小燕跟張清芳影響力十足，眾星紛紛發文跟進。黃子佼曬出午餐照片，盼用外帶或外賣支持店家；徐佳瑩分享泡芙照片，並寫下「所有的難過都不是獨自承受，病毒越壞，越要相愛，一起加油」；彭佳慧則PO出住家巷口牛肉麵、麻辣燙攤商照片，坦言以前走到對街買碗麵很方便，但現在出門必須很大的勇氣，改為請老闆外送到家門口。

張小燕5月31日凌晨轉發寫有「別再刁難，給我們疫苗」的圖片，許多藝人、網友也紛紛轉分享、點讚支持，盼能夠趕買進足夠的疫苗施打。但也有藝人朱約信（豬頭皮）反諷張小燕：「小燕姐，您是國寶，應該第一個打，之前AZ就可以打了，要不是您身邊那些藍丁丁亂唱衰，您早就打了。」