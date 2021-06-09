新聞評論／總統手伸那麼長 科學家怎誠實把關

蔡英文總統與行政院長蘇貞昌今年5月間，曾在中央流行疫情指揮中心與台灣疫苗廠商視訊，希望7月底國產疫苗能供國人使用。（圖：總統府提供）

在台灣疫苗 不足的困境中，衍生出蔡政府為強推國產疫苗，刻意阻攔民間自行進口的插曲。令人驚訝的是，擔任食藥署疫苗審查委員的中研院士陳培哲，5月底因不滿政治介入而辭去審委職務；他宣稱國產疫苗很難在7月取得緊急授權，還說「審查最大的困難，就是蔡總統」。台灣的疫苗之亂，竟摻雜了總統與科學家的角力，讓人錯愕。

陳培哲說「疫苗最大困難是總統」，主要是蔡總統已公開宣布7月要打國產疫苗，食藥署不可能擋得住這個壓力，非要讓它過關不可。作為科學家，若已失去誠實把關的餘地，他只能選擇離開審委職務。對於陳培哲堅守專業的精神，我們表示敬佩。如果他的憂慮沒錯，食藥署可能在總統的壓力下讓國產疫苗加速過關，那麼無法經由誠實及嚴正程序審核的國產疫苗，若用來給民眾施打，豈非把國民當白老鼠？

陳培哲對國產疫苗的批評，不能視為「唱衰」，他只是根據自己身為科學家的專業提出誠實之見。其主要論點有二：其一，幾家國產疫苗研發的都是「蛋白質次單位」疫苗，都是技術上最難、保護效果最差；例如美國 生技大廠諾瓦瓦克斯研發同一技術，即將完成三期臨床，仍無法獲得國際認可。其二，目前國產的兩劑疫苗都尚未完成二期試驗，總統就說7月要打，但世界上沒有任何一個民主國家，會對僅完成二期試驗的疫苗給予緊急授權。

對於陳培哲的上述兩個觀點，若干醫界專家對第一項觀點略有不同意見。理由是，「蛋白質次單位」疫苗技術難度確實較高，但很難論斷其保護效果最差，只是劑量較不易拿捏，也許需要打到三劑；但它的保存方式更平易，不需要特殊冷藏。至於美國諾瓦瓦克斯公司研發的同類疫苗，最近即將完成數萬人的三期試驗，預計第三季可向美國和歐盟提出授權申請，有望開始施打。換言之，國產疫苗的開發，技術難度並非主要障礙；真正的問題，在缺乏第三期的大規模有效性試驗下，政府就想匆匆將它推上陣，這是讓科學家深感不安的事。

在台灣的政治氛圍下，陳培哲說出「最大困難在蔡總統」，需要很大的勇氣。果然，他立刻遭到綠營側翼鋪天蓋地的攻擊，連其親弟弟都被拉出來助陣反對。疫苗原是一道科學議題，在台灣卻變成非綠即藍、即紅的交戰；連科學都不尊重的社會，還有理性辯論的空間嗎？再說，審查委員名單應是機密，否則很容易受到關說，衛福部卻輕易洩漏陳培哲之名？又是誰把台灣變成如此網軍橫行、黑白莫辨的地方？

陳培哲擔心，疫苗審查委員在總統的壓力下沒有太多獨立自主的空間，其實並非杞人憂天。最經典的例子，是2017年的司改國是會議總結會議，為了最高法院法官遴選問題表決不如己意，擔任主席的蔡總統當面指責與會委員：「你們在搞什麼？」然後，自己修改提案內容，一直表決到她滿意為止。最後她還奚落大家：「這不就是我剛剛第一次要你們表決的情形嗎？你們繞了一大圈！」

試想，蔡總統對待司改委員都如此霸道，區區食藥署的疫苗審查委員能比司改委員更「硬頸」嗎？對此，我們難表樂觀。陳培哲院士只是誠實說出他的個人意見，即遭到綠營的群起圍剿；如果其他疫苗委員膽敢不讓國產疫苗順利過關，他們的下場將難逆料。要問的是：我們與疫苗的距離，是取決於總統或是科學家？如果總統的手伸那麼長，科學家還有多少忠於專業的餘地？