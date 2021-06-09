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疫情停業逾3周 瑞豐夜市恐熄燈

記者徐白櫻、徐如宜／高雄9日電
高雄瑞豐夜市是著名的觀光夜市，在市府實施禁止內用後自主性停業，管理公司因不堪虧損有意歇業。（本報資料照片）
高雄瑞豐夜市是著名的觀光夜市，在市府實施禁止內用後自主性停業，管理公司因不堪虧損有意歇業。（本報資料照片）

疫情摧折經濟，高雄瑞豐夜市攤商自主停業超過3周，管理公司昨突放話有意在7月底吹熄燈號，除非地主減免租金與市府伸援手，否則不堪單日損失百萬元（台幣，以下同），難以為繼。另一觀光型夜市六合夜市無須負擔租金，還能勉強苦撐。市府經發局表示，正協助攤商紓困，「高雄好家載」方案將納入市場、夜市，擴大防疫互助經濟。

瑞豐夜市開業23年，從5月17日起自主性停業，原本預計5月底重新開業，又因三級警戒延長，將停業至6月14日。管理公司經理陳秝敏昨指出，夜市用地是多名地主共同持有，場主承租再轉租給攤商營業，停業每天約虧損100萬元，長期停業損失上看3000萬元，大家都撐不下去，若地主未釋出善意，預計7月底收攤，否則疫情遙遙無期，虧損是無底洞。

管理公司強調，假設地主完全不減收，管理公司因應對策是預計下月底永久停業，攤商也請求高雄市政府協助紓困或提出具體補償方案。

相對瑞豐困境，六合夜市攤商也不好過。六合觀光發展促進會理事長莊惠民說，整體生意減8成，幸無須付租金，另有國稅局提供稅賦優惠，勉強能度小月。

經發局長廖泰翔說，攤商、市場、夜市、攤集場等都是市府關心對象，繼中央推出紓困4.0，市府也推出「高雄好家載」措施，市場、夜市將陸續上架，透過新興消費方式，創造防疫經濟平台，也製作懶人包文宣，讓攤商知道公部門有哪些紓困資源可以申請。

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