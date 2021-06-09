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紓困搶領潮 怒罵「政府逼我們群聚」

台灣新聞組／台北9日電
網路申請紓困大塞車，許多民眾臨櫃申辦、詢問，結果造成另類群聚。（記者曾增勳／攝影）
網路申請紓困大塞車，許多民眾臨櫃申辦、詢問，結果造成另類群聚。（記者曾增勳／攝影）

政府推出紓困方案，網路申請系統持續「卡卡」，各地湧現搶領潮，許多民眾臨櫃辦理，怒罵「政府逼我們群聚」。高市三民區公所在室外設置紓困專區看板，安排專人提供諮詢服務，盼分流人潮，但詢問人潮仍絡繹不絕，鄰近居民向警方舉報群聚；許多勞工昨前往勞保局桃園辦事處申請，現場大排長龍，警方接獲檢舉，到場要求民眾擴大間距，否則群聚要開罰。

據本報系聯合報報導，疫情延燒，國民黨立院黨團主張全民普發現金1萬元（台幣，以下同，約360美元）、部分民進黨立委也提出排富後普發最低工資。不過，行政院長蘇貞昌昨說，如果國人每人發1萬元，需約2300億元，排富後每人發2萬4000元，也要5000多億元，「我們錢非常有限」，國家的錢要救急、救窮，要用在刀口上，還要買疫苗，政府已窮盡一切之力做事，此次紓困預算就有730萬人受惠，希望大家共同體諒。台北市長柯文哲也說，政治不要亂喊價，不分青紅皂白每人給1萬，可能嗎？

政府推出各項紓困方案，由於網路系統不穩，民眾近日詢問電話打爆各地區公所專線，更擔心晚領會落空。臨櫃請領的陳先生說，餐廳最近放無薪假，急需用錢，但連兩天無法上網，被迫來排隊申請。

桃園市職業總工會創會理事長王勝崇說，網路塞爆上不去，不少會員氣炸；為避免人流聚集，工會也拒絕代辦，僅提供電話諮詢服務。

勞保局桃園辦事處主任陳正和表示，勞工要先到職業工會比對申請條件，7月5日前申請即可，不用急著辦，可讓急需用錢的人先申請。

紓困 勞工 疫情

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