日外相說台灣只要少量疫苗？謝長廷：盼勿扭曲增加誤會

台灣駐日代表謝長廷。(本報系資料照片)

日本 捐贈台灣疫苗 ，網路流傳日本外務大臣茂木敏充說因為台灣政府告訴他7月要打國產疫苗所以只需要少量應急，台駐日代表謝長廷今天表示，希望各界不要扭曲日方的談話內容，增加不必要誤會，不利後續互動，他也透露代表處持續爭取疫苗，但現在必須保持低調以防阻力。

謝長廷在臉書表示，針對網路流傳茂木敏充的發言影片，他要呼籲和澄清，日本疫苗援外COVAX，駐日代表處有持續關注和爭取，請大家安心，但目前必須保持低調，以防阻力，大家熱心議論茂木敏充的影片，相信是出於焦慮和關心，但他希望不要扭曲日方的談話內容，增加不必要誤會，不利後續互動。

謝長廷說，茂木外相的發言是在6月3日針對國會議員白真勲質詢的回答，議員提到「大臣說要檢討提供疫苗給台灣，檢討的情形如何？」、「什麼時候提供給台灣？報導說是六月中旬。是嗎？」而茂木回答重點是「10年前台灣曾在東日本大震災支援日本，有緊急困難時必須互相協助」、「據其認知，台灣在7月以後生產疫苗體制會某個程度到位，目前（6月初）確有緊急需要」，看原文就知道重點在說6月中會不會提供給台灣，完全沒有提到台灣只要求124萬劑或7月後要打國產疫苗的文字。

謝長廷說，台方5月底想要求或已提出的要求遠超過該數，但日本並沒有那麼多現貨，如果台方一定要300萬、500萬，或要求湊個整數，恐怕日本都必須重新生產製造，並納入COVAX計畫分配，屆時，越南、泰國、緬甸等很多國家應該都在名單內，時間必然拖得更久，為恐夜長夢多，所以5月底當時決定依現貨數量，採取「有多少、就要多少；拿多少，就算多少」的策略，這是他在第一線所做的判斷和決定，也因此4日送台灣的疫苗數量才有零數。

謝長廷說，至於茂木外相如何認知「台灣在7月之後，疫苗生產體制會某個程度到位」？他說從文字倒看不出來，可能由駐台日本機構提供資訊，可能是台灣人或在台日本友人提供，可能是其祕書查最近的新聞得知都有可能，「硬說是誰告訴他的，也是難以証明的揣測」。