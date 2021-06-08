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坦承防疫仍有可盡力之處 陳時中、蘇貞昌立院公開道歉

記者周志豪／台北報導
立委要求衛福部長陳時中（右）因疫情死亡人數持續攀升向國人道歉，行政院長蘇貞昌（左）和陳時中部長都表達對國人死亡感到「深感抱歉」。記者曾學仁／攝影
立委要求衛福部長陳時中（右）因疫情死亡人數持續攀升向國人道歉，行政院長蘇貞昌（左）和陳時中部長都表達對國人死亡感到「深感抱歉」。記者曾學仁／攝影

台灣本土疫情持續升溫，國內已有破萬人確診，308人因染疫死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中與行政院長蘇貞昌今天下午在立院答覆國民黨立委曾銘宗質詢時，在曾揚言杯葛質詢下，接力正式向國人道歉，承認防疫工作確有不足之處。

陳時中表示，「每一條生命都是寶貴的，我當作疫情指揮中心的指揮官，我也深感歉意，我對每一條生命，我們都覺得我們應該要盡更多的力量，希望這事情能夠不要再發生，我們會盡最大的努力」。

蘇貞昌則也跟進說，「不只是說指揮官，我做行政院長負全國最高行政責任，看到國民受苦，甚至有死亡，我們沒有照顧到百分之百好，我也覺得深感抱歉」、「每個生命都可貴」，「同樣深沉感到對這件事情沒有做的很好，我也深感抱歉」。

本土疫情5月中起大爆發，染疫死亡人數也逐日攀高。曾銘宗下午在立院質詢，為何我國染疫確診者的死亡率與他國相比偏高？

陳時中解釋，因目前是疫情急性期，相對死亡率比較高；第一波侵襲的對象又都是年紀較長者，目前高齡確診者約占90%，是比較脆弱的一群，所以死亡率也偏高，穩定之後會極力救治，希望能往下降，有這樣的情形非常遺憾。

曾銘宗追問，是否是因為缺乏有效治療的藥物？陳時中回應，「沒有缺乏，不缺」。曾再問，目前確診者中有驗出傳染力更強的印度與越南病毒？陳回應，有在驗，目前還沒有，苗栗的也還是英國變種病毒，希望不要有印度與越南病毒。

曾銘宗隨即正色表示，本土疫情大爆發後，已經造成308人死亡，陳時中要不要代表政府向國人道歉？陳第一時間回應，「這不是道歉的問題，覺得非常遺憾，希望極力的救助，把這個情形降下來」。

蘇貞昌也跳出來緩頰表示，「這不是用道歉的，陳時中一年多來非常努力防疫，效果也很好；發生死亡或民眾染疫，政府很遺憾，還有做的不夠好的，也要來改進」，「這不是道歉，說他（指陳時中）決策錯誤」。

曾銘宗隨即動怒表示，「我已經很客氣了，沒有請院長道歉，這一波疫情死了308人」，還反批蘇貞昌說，「院長你為了丁怡銘的事情都道歉，死了308人，到現在蔡政府沒人願意道歉」。曾的話，讓蘇為之語塞表示「這個，委員不能這樣講」。

曾銘宗隨即要求暫停質詢時間杯葛議事，蘇貞昌懇託表示「質詢不要用這樣」，「如果我們哪裡做的不好，委員你指教，我們應該來檢討，讓民眾發生受困、染疫，我們真的很痛苦，也很遺憾」。但曾仍表達「時間暫停，我要抗議」。

陳時中隨即鬆口表示，「曾委員，每一條生命都是寶貴的，我當作疫情指揮中心的指揮官，我也深感歉意，我對每一條生命，我們都覺得我們應該要盡更多的力量，希望這事情能夠不要再發生，我們會盡最大的努力」。

陳時中語畢，蘇貞昌也態度放軟，主動接話表示，「不只是說指揮官，我做行政院長負全國最高行政責任，看到國民受苦，甚至有死亡，我們沒有照顧到百分之百好，我也覺得深感抱歉」。

蘇貞昌說，「我們很遺憾，很希望每個生命都可貴，大家一起來努力，不要再發生，同樣深沉感到對這件事情沒有做的很好，我也深感抱歉」。

陳時中 疫情 越南

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