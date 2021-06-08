坦承防疫仍有可盡力之處 陳時中、蘇貞昌立院公開道歉

立委要求衛福部長陳時中（右）因疫情死亡人數持續攀升向國人道歉，行政院長蘇貞昌（左）和陳時中部長都表達對國人死亡感到「深感抱歉」。記者曾學仁／攝影

台灣本土疫情 持續升溫，國內已有破萬人確診，308人因染疫死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 與行政院長蘇貞昌今天下午在立院答覆國民黨立委曾銘宗質詢時，在曾揚言杯葛質詢下，接力正式向國人道歉，承認防疫工作確有不足之處。

陳時中表示，「每一條生命都是寶貴的，我當作疫情指揮中心的指揮官，我也深感歉意，我對每一條生命，我們都覺得我們應該要盡更多的力量，希望這事情能夠不要再發生，我們會盡最大的努力」。

蘇貞昌則也跟進說，「不只是說指揮官，我做行政院長負全國最高行政責任，看到國民受苦，甚至有死亡，我們沒有照顧到百分之百好，我也覺得深感抱歉」、「每個生命都可貴」，「同樣深沉感到對這件事情沒有做的很好，我也深感抱歉」。

本土疫情5月中起大爆發，染疫死亡人數也逐日攀高。曾銘宗下午在立院質詢，為何我國染疫確診者的死亡率與他國相比偏高？

陳時中解釋，因目前是疫情急性期，相對死亡率比較高；第一波侵襲的對象又都是年紀較長者，目前高齡確診者約占90%，是比較脆弱的一群，所以死亡率也偏高，穩定之後會極力救治，希望能往下降，有這樣的情形非常遺憾。

曾銘宗追問，是否是因為缺乏有效治療的藥物？陳時中回應，「沒有缺乏，不缺」。曾再問，目前確診者中有驗出傳染力更強的印度與越南 病毒？陳回應，有在驗，目前還沒有，苗栗的也還是英國變種病毒，希望不要有印度與越南病毒。

曾銘宗隨即正色表示，本土疫情大爆發後，已經造成308人死亡，陳時中要不要代表政府向國人道歉？陳第一時間回應，「這不是道歉的問題，覺得非常遺憾，希望極力的救助，把這個情形降下來」。

蘇貞昌也跳出來緩頰表示，「這不是用道歉的，陳時中一年多來非常努力防疫，效果也很好；發生死亡或民眾染疫，政府很遺憾，還有做的不夠好的，也要來改進」，「這不是道歉，說他（指陳時中）決策錯誤」。

曾銘宗隨即動怒表示，「我已經很客氣了，沒有請院長道歉，這一波疫情死了308人」，還反批蘇貞昌說，「院長你為了丁怡銘的事情都道歉，死了308人，到現在蔡政府沒人願意道歉」。曾的話，讓蘇為之語塞表示「這個，委員不能這樣講」。

曾銘宗隨即要求暫停質詢時間杯葛議事，蘇貞昌懇託表示「質詢不要用這樣」，「如果我們哪裡做的不好，委員你指教，我們應該來檢討，讓民眾發生受困、染疫，我們真的很痛苦，也很遺憾」。但曾仍表達「時間暫停，我要抗議」。

陳時中隨即鬆口表示，「曾委員，每一條生命都是寶貴的，我當作疫情指揮中心的指揮官，我也深感歉意，我對每一條生命，我們都覺得我們應該要盡更多的力量，希望這事情能夠不要再發生，我們會盡最大的努力」。

陳時中語畢，蘇貞昌也態度放軟，主動接話表示，「不只是說指揮官，我做行政院長負全國最高行政責任，看到國民受苦，甚至有死亡，我們沒有照顧到百分之百好，我也覺得深感抱歉」。

蘇貞昌說，「我們很遺憾，很希望每個生命都可貴，大家一起來努力，不要再發生，同樣深沉感到對這件事情沒有做的很好，我也深感抱歉」。