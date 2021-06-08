新聞評論／1.0的陳時中 壓不住2.0的疫情

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(圖：擷取自指揮中心直播影片)

僅短短1個月，台灣 確診人數暴增到1萬多人，連續出現單日30多人死亡的紀錄，死亡率突破2.4％。行政院7日宣布三級警戒延長至28日，各級學校停課到暑假；可見，蔡政府再怎麼利用美日「外交疫苗」來沖淡民間的恐慌，也無法假裝看不到疫情 嚴峻的事實。指揮官陳時中 1.0的腦袋，壓不住2.0的疫情，是目前最大癥結。

說陳時中的作戰思維仍是1.0的架構，並不是故意醜化，而是直白的描述。台灣過去16個月美好的「加零」歲月，是蔡政府乃至整個指揮中心的驕傲記憶；他們滿足於口罩實名制分配的管制績效，自豪於三倍券的政策創新，也把人民的公民自覺攬為自己的治理成就。因此，蔡政府以「防疫模範生」自居，放言要當「世界的表率」；當其他國家忙得焦頭爛額時，他們忘了要從別人的經驗觀察學習，甚至忘了自己的國家有朝一日會需要疫苗。

檢視今天疫情在台灣擴散的軌跡，無一不是其他國家早就發生過的慘痛教訓；但我們的指揮中心卻缺乏提前部署因應的警覺，任憑別人一年多來發生過的慘事一再在台灣重演。例如，安養中心的老人因探視者雜，易成為受病毒侵犯的一群，美國安養機關即因此成為新冠重災區；但指揮中心對此不聞不問，導致全台數十家長照機構皆出現集體感染事件。也因此，不少人驟然失去了自己的至親，連道別的機會都沒有。

再如，外籍移工因住宿和衛生條件較差，也容易相互感染；新加坡去年即幾度爆發移工宿舍的群聚感染事件，指揮中心不可能沒有聽聞。台灣產業高度缺工，因此政府在疫情期間仍不斷讓企業引入外勞，直到爆發本土疫情，亦未對這類移工特別加強防疫及檢疫措施。這次，終於在苗栗電子大廠釀成兩百多人的大規模感染，不少本國勞工也因在同一生產線作業而中鏢。去年以來即頻傳移工持假檢驗健康證明來台，指揮中心始終未曾認真看待此事，讓某些仲介業者苟且行事，亦難辭其咎。

說目前台灣的疫情是2.0的險峻程度，並非危言聳聽。這波英國變種病毒的肆虐威力遠超過指揮中心估計，過去三週，台灣每天平均確診人數是440人，遠超過四級警戒的標準。但陳時中利用「校正回歸」的障眼法，將實際數字藏頭去尾，弄得人們虛實難辨。更嚴重的情況還有：一是病毒已深入社區，許多確診者查不出感染源；二是不少確診者送不進醫院；三是不少人就醫兩三天即告死亡，四是許多人死後才確診。本週日有36人死亡，陳時中在例行記者會上對這個數字直接略過不提，實則當天有六人是死後確診。

現在，一般民眾不需有太多公衛專業，也都能看出陳時中已經力不從心，明顯難以繼續勝任其職務。第一，他的總指揮角色，漸漸只剩下在記者會上宣讀數字的功能，甚至連保持自己的說法前後一致都有困難；第二，他的決策常落在雙北市長和地方首長之後，包括宣布三級警戒、設置快篩站、疫苗施打免費、延長學校停課，無不如此；第三，他現在憑藉的只剩下自己的官威和反中鐵桿，嘴巴上損一下對岸，行政上卡一下地方和民間，人們已看不到去年「順時中」氣勢正旺時他在前線領導作戰的專業與神勇。

民眾現在擔心的，並不是陳時中要如何恢復元氣；大家擔心的是，陳時中過時的防疫專業和滯後的指揮部署已經追不上疫情。在疫情太平時，靠著大內宣就能造神；如今，我們需要真正有能力的指揮官。