致死率再升 18％發病3天內死亡
這波本土疫情中的高死亡率令人擔憂，致死率屢創新高，6日為2.5%，7日升到2.7%，累積274人死亡。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，發病後三天內過世者比率達18%，正分析病毒基因序列，希望染疫病人能提早入院，接受治療，避免憾事再發生。
7日新增26名死亡個案，其中六人確診到死亡進展極快，兩人確診後三天內死亡，兩人確診隔天病故，兩人則在確診當天離世，顯示病情惡化速度極快。
張上淳分析，5月11日至6月2日200多名死亡個案中，九成是60歲以上，四成在發病第八到14天死亡，18%為發病後三天內死亡。疾病進程快速，不排除與病毒株有關，已請昆陽實驗室分析，另外也可能與確診者太晚入院有關，希望醫療量能逐漸寬裕，患者得以盡早住院，接受密集監測。
此外，截至前天為止，共有11位死者來自安養機構，占總死亡人數的4.4%。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，包括長照、護理、精神照護、復健、社福等機構，共有64家發現確診個案，其中工作人員48人，非工作人員146人，受匡列隔離不能上班者171人；近日長照機構確診情況已比之前趨緩。
疫情延燒，中央流行疫情指揮中心疫苗接種組今天將開會重新研議疫苗接種順序。指揮官陳時中表示，將以完成第一到第三類人員接種為重點，至於自費施打，「現在、以後都不會開放」；目前僅有ＡＺ疫苗，未來若有其他種疫苗，民眾可自選廠牌。
蔡總統昨強調，她保證政府會盡所有的力量，來爭取更穩定的疫苗供給。其中，日本提供的124萬劑ＡＺ疫苗，檢驗完成後，就能夠分配施打；美國提供的75萬劑疫苗，已經啟動後續載運的協調工作，很快也會空運來台。
行政院長蘇貞昌7日召開擴大防疫會議時表示，日本捐贈的ＡＺ疫苗保留很大部分優先提供75歲以上長者、養護機構和洗腎患者等。國民黨則呼籲政府正式公告第七類施打對象，供外界檢視。
指揮中心先前公布11類施打疫苗優先順序，其中第七類「維持社會運作之必要人員」，陳時中指包含「重要產業」。外傳八大工商團體大老將納入優先接種對象，陳時中昨鄭重否認，「沒有八大工商團體大老可以打疫苗這種事情」，但若這些高層75歲以上或住在長照機構，就可接種。
陳時中說，此類數量非常小，主要為國防部、經濟部相關接種人員，「疫苗會打在基層身上，不會打到長官」。
國防部表示，國軍屬第七類公費接種對象，將級軍官已視單位任務及疫苗分配狀況依序施打；目前以「尊重不強迫」原則，持續鼓勵官兵接種。
對於台北市長柯文哲宣布北市免費接種新冠疫苗後，引發中央、地方搶功大戰，中廣董事長趙少康指出，國民黨立院黨團早在四月中旬就率先呼籲疫苗免費，並提出附帶決議於五月底經立院通過 ，「超前部署兩個月」。
南投縣長林明溱昨表示，已湊足6.4億元，將依指揮中心公布的「地方政府或企業申請COVID-19專案輸入流程」，進口80萬劑ＢＮＴ輝瑞疫苗。
陳時中表示，陸續到貨的疫苗全部納入公費體系，不再提供自費接種；對於自費打過第一劑者，將保留一些疫苗給施打第二劑者，現已開放全部公費，不需要再額外支付行政費和掛號費。
上一則
6都疫情民調 柯P聲量最高
下一則
FB留言