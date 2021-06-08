致死率再升 18％發病3天內死亡

張上淳說，發病後三天內過世者比率達18%。(圖：取自指揮中心直播)

這波本土疫情 中的高死亡率令人擔憂，致死率屢創新高，6日為2.5%，7日升到2.7%，累積274人死亡。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，發病後三天內過世者比率達18%，正分析病毒基因序列，希望染疫病人能提早入院，接受治療，避免憾事再發生。

7日新增26名死亡個案，其中六人確診到死亡進展極快，兩人確診後三天內死亡，兩人確診隔天病故，兩人則在確診當天離世，顯示病情惡化速度極快。

張上淳分析，5月11日至6月2日200多名死亡個案中，九成是60歲以上，四成在發病第八到14天死亡，18%為發病後三天內死亡。疾病進程快速，不排除與病毒株有關，已請昆陽實驗室分析，另外也可能與確診者太晚入院有關，希望醫療量能逐漸寬裕，患者得以盡早住院，接受密集監測。

此外，截至前天為止，共有11位死者來自安養機構，占總死亡人數的4.4%。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，包括長照、護理、精神照護、復健、社福等機構，共有64家發現確診個案，其中工作人員48人，非工作人員146人，受匡列隔離不能上班者171人；近日長照機構確診情況已比之前趨緩。

疫情延燒，中央流行疫情指揮中心疫苗 接種組今天將開會重新研議疫苗接種順序。指揮官陳時中 表示，將以完成第一到第三類人員接種為重點，至於自費施打，「現在、以後都不會開放」；目前僅有ＡＺ疫苗，未來若有其他種疫苗，民眾可自選廠牌。

蔡總統昨強調，她保證政府會盡所有的力量，來爭取更穩定的疫苗供給。其中，日本提供的124萬劑ＡＺ疫苗，檢驗完成後，就能夠分配施打；美國提供的75萬劑疫苗，已經啟動後續載運的協調工作，很快也會空運來台。

行政院長蘇貞昌7日召開擴大防疫會議時表示，日本捐贈的ＡＺ疫苗保留很大部分優先提供75歲以上長者、養護機構和洗腎患者等。國民黨則呼籲政府正式公告第七類施打對象，供外界檢視。

指揮中心先前公布11類施打疫苗優先順序，其中第七類「維持社會運作之必要人員」，陳時中指包含「重要產業」。外傳八大工商團體大老將納入優先接種對象，陳時中昨鄭重否認，「沒有八大工商團體大老可以打疫苗這種事情」，但若這些高層75歲以上或住在長照機構，就可接種。

陳時中說，此類數量非常小，主要為國防部、經濟部相關接種人員，「疫苗會打在基層身上，不會打到長官」。

國防部表示，國軍屬第七類公費接種對象，將級軍官已視單位任務及疫苗分配狀況依序施打；目前以「尊重不強迫」原則，持續鼓勵官兵接種。

對於台北市長柯文哲宣布北市免費接種新冠疫苗後，引發中央、地方搶功大戰，中廣董事長趙少康指出，國民黨立院黨團早在四月中旬就率先呼籲疫苗免費，並提出附帶決議於五月底經立院通過 ，「超前部署兩個月」。

南投縣長林明溱昨表示，已湊足6.4億元，將依指揮中心公布的「地方政府或企業申請COVID-19專案輸入流程」，進口80萬劑ＢＮＴ輝瑞疫苗。

陳時中表示，陸續到貨的疫苗全部納入公費體系，不再提供自費接種；對於自費打過第一劑者，將保留一些疫苗給施打第二劑者，現已開放全部公費，不需要再額外支付行政費和掛號費。