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1張圖看疫情：全美逾53%成人 已完成疫苗接種

台本土確診增219例、22死 陳時中：無放鬆本錢

台灣疫情三級警戒延至6月28日

台灣新聞組／台北8日電
三級警戒再度延長，全台學校停課，在家自修。以青少年客群為主的西門町宛如變成空城，只剩外出遛狗的當地住戶。(記者鄭超文／攝影)
三級警戒再度延長，全台學校停課，在家自修。以青少年客群為主的西門町宛如變成空城，只剩外出遛狗的當地住戶。(記者鄭超文／攝影)

台灣7日新增211例本土個案、26例死亡個案，這波本土社區群聚自5月11日以來，共有10194人染疫，造成274人死亡。行政院7日宣布，疫情警戒第三級延長至6月28日止，指考延期到7月28日登場，創下教育史上紀錄。

行政院長蘇貞昌7日上午召開防疫會議，拍板延長全國三級警戒管制兩星期，全國各級學校也配合停課至暑假。

指揮中心隨即頒布11項防疫措施，包括全國餐飲業一律外帶、不舉辦婚宴及喪禮公祭，均與現行三級措施一致，並未提升力道；指揮官陳時中表示，已看到實施效果，感染人數逐漸下降，如果加嚴規定，恐怕付出龐大的社會代價，產生防疫疲累。

教育部長潘文忠也宣布，全國各級學校和公私立幼兒園停止到校上課，延長至7月2日。兒童課照中心及補習班也比照辦理，學生均需在家學習。

指考部分，過去雖曾因風災而微調指考日期，這次從7月3日延至7月28日，等於一口氣延後三個多禮拜，是史上首例。潘文忠說，將採取最高防疫規格，調降每間試場人數至20人，確保考生間距達1.5公尺以上，試務人員優先施打疫苗。原定在7月中旬舉行的高普考，考選部表示，仍在討論規畫中，若有任何異動會立即公布。

新增211例本土病例中，106例男性、105例女性，年齡介於未滿10歲至90多歲。分布地區以新北市82例最多，其次為台北市60例，苗栗縣45例，彰化縣八例，雙北確診人數雖下降，但雙北市長都表示，還有許多隱藏確診案例未找到，不能鬆懈。

新增26例死亡個案，男性20人、女性6人，年齡介於50多歲至80多歲，指揮中心專家小組召集人張上淳表示，在這波本土疫情200多名死亡個案中，60歲以上患者就占了91.5%，從發病到死亡以八至14天比率最高，占40%，但有18%於發病後三天內死亡。

這波本土萬人確診個案中，重症患者達1789人，整體重症率為17.5%。逾60歲者共3704人，其中1239人重症，比率達33.5%。

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