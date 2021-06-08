質疑國產疫苗掀波 院士審委陳培哲高端解盲前夕閃辭

中研院院士陳培哲證實，已在5月底辭去食藥署疫苗審查委員，原因為蔡總統講了7月國產疫苗開打，讓委員會失去獨立性，至於遭名嘴狠批，他說這是抹黑攻勢，不後悔講了真話。(本報資料照片)

高端新冠疫苗 二期臨床試驗結果解盲前夕，驚傳中研院院士陳培哲因擔心疫苗審查委員會難以秉持獨立性及專業性而請辭審查委員；高端疫苗也預計最快6月10日解盲。

熟悉生技醫療產業的基金經理人表示，二期臨床解盲只會公布疫苗安全性和中和抗體濃度，不會有外界關切的疫苗保護力比率，解盲後外界對於國產疫苗是否有效的爭論恐怕不會終止，愈解愈盲。

日前陳培哲直指，國產疫苗全採用尚未通過國際核准的蛋白質次單位疫苗，若以國際或世界衛生組織疫苗核准EUA（緊急使用授權）準則，「7月絕對不可能通過」。媒體人周玉蔻昨爆料，陳培哲為疫苗審查委員之一，發言違反專業倫理，「東窗事發」而請辭閃人。

陳培哲說，他早在5月請辭疫苗審查委員，評論國產疫苗是「有道理才講的」，絕不是無的放矢，也不怕網軍攻擊。食藥署長吳秀梅說「委員都是在幫我們」；專家小組召集人鍾飲文則說，「陳培哲確實表達辭意，但我們還在慰留」。

鍾飲文表示，藥廠解盲結果和產出資料需接受第三公正單位（中研院）進行檢測 後才會送交專家小組，由委員審視是否達到先前訂定的標準；目前尚未收到藥廠正式資料，至少還需一至兩周才可能正式審查。

高端指出，進行試驗的醫學中心和實驗室已在5月底完成第二劑施打及一個月觀察期，現正等待國外臨床試驗公司彙整安全性及免疫生成性等資料，提交到藥廠的獨立專家委員會解盲，預計6月10日、最晚不超過6月15日，等確認數據後，將相關資料送交食藥署審查，申請EUA。聯亞生技董事長王長怡昨天也表示，預計6月中整理好二期臨床數據，拚6月底解盲、7月中通過EUA。

專家表示，疫苗的二期臨床試驗是否有效取決於兩個結果，首先是安全性（副作用）比率高不高，太高就不行；第二是中和抗體濃度，當病毒感染進入人體，免疫系統會抵抗病毒，因此生產出抗體去殺掉或黏住病毒避免在體內繁殖，而中和抗體的量可用來和市面上國外疫苗比較好壞。

針對外界最關切的高端疫苗保護效力，這位專家說，要有大規模投放試驗才會有疫苗保護力數據，一般投放試驗會落在第三期臨床，但高端尚未進行到這階段，二期解盲不會有保護力的數據，可以預期高端二期解盲後，外界還是會吵不停。