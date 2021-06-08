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1張圖看疫情：全美逾53%成人 已完成疫苗接種

台本土確診增219例、22死 陳時中：無放鬆本錢

黑白集／防疫失能 台灣快變第三世界國家

黑白集
行政院長蘇貞昌（左）、，衛福部長陳時中（右）到立法院備詢。(記者曾學仁／攝影)
行政院長蘇貞昌（左）、，衛福部長陳時中（右）到立法院備詢。(記者曾學仁／攝影)

連日來，美、日兩國相繼贈送台灣疫苗，蔡政府歡喜謝恩。曾幾何時，自詡「防疫模範生」、要「教全世界建立醫療體系」的台灣，竟成了國際疫苗的援助地，令人唏噓。

放眼全球，目前施打疫苗進度和台灣接近的，多半是第三世界國家。日韓等國施打率雖仍偏低，但比台灣卻高出一截，且他們手中的疫苗充裕，不像台灣是望穿秋水沒疫苗可打。這就讓人不解：蔡政府究竟出了什麼問題？

對於拿不到疫苗，蔡政府一直推稱是「外力打壓」及「國際供貨吃緊」。事實是，台灣曾有機會購得3000萬劑BNT疫苗，卻被政府「棄單」；民間要買疫苗捐疫苗，亦被百般刁難。可見「買疫苗」非不能也，是不為也，是政府失能。

這次美、日捐贈疫苗，被蔡政府拿來當成「外交突破」和「共同反中」的宣傳，其實掩不住死亡人數節節上升的殘酷真相。在重災區的新北和台北，疫苗和快篩還是不夠，這樣的「外交成就」能救命嗎？

50多年前台灣脫離「美援」，在經濟上建立了自主；20年前，我們更從「開發中國家」變成「已開發國家」。而蔡政府執政五年，虛度一年半防疫整備期，讓台灣與「第三世界國家」並列，必須靠外援填補疫苗的短缺。獲贈疫苗，政府一堆人爭著搶功，真不知何功之有？

疫苗 台灣 防疫

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