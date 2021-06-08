我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾53%成人 已完成疫苗接種

台本土確診增219例、22死 陳時中：無放鬆本錢

「她講7月要打國產」陳培哲：審查最大困難就是蔡總統

記者丘采薇、李樹人／台北8日電
蔡英文總統與行政院長蘇貞昌今年5月間曾在中央流行疫情指揮中心與台灣疫苗廠商視訊，希望7月底國產疫苗能供國人使用。（圖／總統府提供）
蔡英文總統與行政院長蘇貞昌今年5月間曾在中央流行疫情指揮中心與台灣疫苗廠商視訊，希望7月底國產疫苗能供國人使用。（圖／總統府提供）

「這就是抹黑攻勢，我不後悔講了真話。」在面對媒體人周玉蔻爆料及批評，中研院院士陳培哲說，民主社會理應可以公開討論學術及研究，容許不同聲音，不能成為一言堂。

陳培哲表示，自覺審查委員會遇到很多困難，無法維持獨立性與專業性，所以在5月底請辭，「辭了就不可能再回去。」自己講求專業，在擔任審查委員時，基於保密協定，當然不能對外面講什麼。

至於審查委員會的困難？陳培哲說，「最大的困難就是蔡總統」，她先講了7月底要打國產疫苗，在這種情形下，食藥署怎可能擋得住總統府的壓力，審查委員會很難維持獨立性，因此選擇辭掉委員一職，做不下去了。

府回應：不解與遺憾

對此總統府發言人張惇涵昨晚回應，對陳的說法感到不解與遺憾。陳培哲擔任或辭去疫苗審查委員一事，總統府都並不知情，即便陳培哲近期發表不同見解，也都充分尊重陳的發言。

至於周玉蔻揭露疫苗審查委員身分，陳培哲感到相當不解，他說，為了保持客觀公正，食藥署不會對外公布疫苗審查委員名單，但為何有人拿到名單，還對外爆料「請辭閃人」，「這確實相當奇怪，值得深究背後動機。」

陳培哲表示，過去一年多來，自己多次向指揮中心提出防疫建議，但幾乎從未被接納，「現在不說了」。希望指揮中心應該堅持且相信專業，當然也需為決策結果而負責。

疫苗 防疫

上一則

飛美避疫 長榮加開還不夠 華航洛杉磯增班

下一則

質疑國產疫苗掀波 院士審委陳培哲高端解盲前夕閃辭

延伸閱讀

台灣高端疫苗解盲前夕 審委陳培哲請辭曝光

台灣高端疫苗解盲前夕 審委陳培哲請辭曝光

雞蛋全放同籃 中研院士：國產疫苗7月難產

雞蛋全放同籃 中研院士：國產疫苗7月難產
3聯邦參議員6日過境訪台 將會見蔡英文

3聯邦參議員6日過境訪台 將會見蔡英文
蔡英文曾批馬英九護航國產疫苗 馬辦： 現在呢

蔡英文曾批馬英九護航國產疫苗 馬辦： 現在呢

熱門新聞

台灣疫情大爆發，至今已半個多月，累計確診數達7225人。圖為台北市警察、環保局人員臨時被通知接種，讓醫院外出現排隊人潮，也增加感染風險。記者邱德祥／攝影

世界OnAir／神話破滅…台灣醫藥記者拆解疫情爆發根源

2021-06-01 17:17
兒子擔心自己撐不過這關，叮囑老母親「以後要聽醫護的話，人家說什麼都要做，要好好照顧自己」，醫護在旁聽著聽了後難過的掉下眼淚。(圖／台北慈濟醫院提供)

「我可能無法再照顧您了」 台北確診者 心痛告白失智母

2021-05-31 16:48
美旅客暴增，長榮航空緊急加開赴美班次。（聯合報系資料庫）

來美打疫苗爆量 長榮台北洛城增班 每周三班改天天飛

2021-06-02 18:48
鴻海創辦人郭台銘的永齡基金會向政府申請採購500萬劑德國BNT疫苗，1日向疾管署遞件。圖為郭台銘（右）與夫人曾馨瑩。（圖：永齡基金會提供）

購500萬劑BNT 鴻海40小時遞件 郭台銘：全島一心

2021-06-01 22:09
美旅客暴增，長榮航空緊急加開赴美班次。（聯合報系資料庫）

飛美打疫苗 桃機大客滿？ 機場：同時段6班機起飛

2021-06-02 19:42
本土病例有364例、另有219例校正回歸，總計583例。（圖：指揮中心提供）

台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升

2021-06-03 04:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境
布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任

布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任
「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水
Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術