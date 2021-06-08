「她講7月要打國產」陳培哲：審查最大困難就是蔡總統

蔡英文總統與行政院長蘇貞昌今年5月間曾在中央流行疫情指揮中心與台灣疫苗廠商視訊，希望7月底國產疫苗能供國人使用。（圖／總統府提供）

「這就是抹黑攻勢，我不後悔講了真話。」在面對媒體人周玉蔻爆料及批評，中研院院士陳培哲說，民主社會理應可以公開討論學術及研究，容許不同聲音，不能成為一言堂。

陳培哲表示，自覺審查委員會遇到很多困難，無法維持獨立性與專業性，所以在5月底請辭，「辭了就不可能再回去。」自己講求專業，在擔任審查委員時，基於保密協定，當然不能對外面講什麼。

至於審查委員會的困難？陳培哲說，「最大的困難就是蔡總統」，她先講了7月底要打國產疫苗 ，在這種情形下，食藥署怎可能擋得住總統府的壓力，審查委員會很難維持獨立性，因此選擇辭掉委員一職，做不下去了。

府回應：不解與遺憾

對此總統府發言人張惇涵昨晚回應，對陳的說法感到不解與遺憾。陳培哲擔任或辭去疫苗審查委員一事，總統府都並不知情，即便陳培哲近期發表不同見解，也都充分尊重陳的發言。

至於周玉蔻揭露疫苗審查委員身分，陳培哲感到相當不解，他說，為了保持客觀公正，食藥署不會對外公布疫苗審查委員名單，但為何有人拿到名單，還對外爆料「請辭閃人」，「這確實相當奇怪，值得深究背後動機。」

陳培哲表示，過去一年多來，自己多次向指揮中心提出防疫 建議，但幾乎從未被接納，「現在不說了」。希望指揮中心應該堅持且相信專業，當然也需為決策結果而負責。