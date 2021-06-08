冷眼集／專業遭批鬥 逆風者被追殺

蔡英文總統日前直接保證：「7月底要打國產疫苗」，已先擺明強壓專業，不知置專家委員於何地。（圖／新北市警察局提供）

中研院院士陳培哲日前公開表達對國產疫苗 的憂心，昨天卻遭親綠營名嘴爆料，指陳培哲身為國產疫苗審查委員，涉嫌違背專業倫理。陳培哲明明只是發表具科學見解的「個人看法」，並非透露會議相關決議，卻遭抹黑，如此作法，很難不造成寒蟬效應。

國產疫苗進入臨床第二期試驗，兩家疫苗廠6月才提出「期間資料」，尚未完成完整的二期臨床試驗並提出結案報告，更別說進入臨床試驗第三期。但蔡英文總統日前直接對全台民眾掛保證：「7月底要打國產疫苗」，已先擺明強壓專業，不知置專家委員於何地，間接坐實在國產疫苗政策上，「先射箭再畫靶」的事實。

這樣還不夠，為保持公正客觀，以往食藥署不會對外公布疫苗審查委員名單，這次卻在陳培哲直指國產疫苗最大的缺點在於「採用尚未通過國際核准的蛋白質次單位疫苗」後，馬上就有人放話對外爆料，指陳是食藥署的疫苗審查專家之一，且火速請辭，顯然想要製造輿論，帶起批鬥專家的風向。

這已不是指揮中心不尊重專業的頭一遭。前疾管署長郭旭崧日前受訪提及，疾管署首席防疫 醫師是他十幾年前一手栽培，送至美國CDC受訓，表現優異，去年卻突然離職；原因是「專業沒有被完全尊重」。

指揮中心去年自恃防疫大神的光環罩頂，追殺所有「逆風向」的聲音，全民都得「順時中」。如今證實，指揮中心因為聽不進專家建言已跛腳，現在又使用這招「傷敵一千自損八百」的「七傷拳」，不僅讓台灣 的言論自由逐漸被侵蝕殆盡，學術專業嚴重毀傷，政府信度備受質疑，更無助於解決當前火燒眉毛的疫情。