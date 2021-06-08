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1張圖看疫情：全美逾53%成人 已完成疫苗接種

台本土確診增219例、22死 陳時中：無放鬆本錢

綠媒指阻台取得疫苗 國台辦批汙衊：謊言同樣致命

記者呂佳蓉／綜合8日電
台灣疫情持續延燒，蔡英文政府在採購國外疫苗上進步並不順利，因此國產疫苗就被寄予厚望。(本報系資料照)
台灣疫情持續延燒，蔡英文政府在採購國外疫苗上進步並不順利，因此國產疫苗就被寄予厚望。(本報系資料照)

台灣疫情升溫，兩岸出現疫苗角力。大陸國台辦發言人馬曉光昨表示，「民進黨大肆製造大陸阻止台灣獲取疫苗的謊言，這種惡意炒作掩蓋不了台灣疫苗短缺的真相」，謊言和疫情同樣致命，呼籲切實把老百姓的生命當回事。

大陸國台辦昨晚發布一則問答新聞稿，回應提問「台灣綠媒誣稱大陸方面曾阻撓日本向台提供疫苗，請予說明。」

大陸國台辦馬曉光指出，編織謊言緩解不了台灣民眾日甚一日對疫情的焦慮，更逃避不了漠視民眾生命健康的罪責。自今年5月中旬以來，台灣疫情擴散加劇，染疫人數持續增加，病亡人數不斷攀升，死亡率超過全球均值。陸方深為台灣民眾的生命健康擔憂。

馬曉光表示，台灣此輪疫情暴發後，陸方從一開始就表示願盡最大努力協助廣大台灣同胞戰勝疫情，多次表示讓廣大台灣同胞盡快有疫苗可用，願向台灣同胞提供安全高效的疫苗。馬曉光接著批評，「民進黨當局一方面大肆製造所謂大陸阻止台灣獲取疫苗的謊言，另一方面千方百計阻止廣大台胞從大陸獲取疫苗，甚至以怨報德，大肆詆毀、汙衊大陸為幫助廣大台胞作出的努力。」

馬曉光稱，眾所周知，廣泛接種疫苗是疫情防控的必要措施。「民進黨當局高調惡意炒作，掩蓋不了台灣疫苗嚴重短缺的真相；靠編織謊言，粉飾不了疫情防控上的漏洞；靠製造謠言，愚弄不了台灣民眾的智商；靠對抗仇視大陸，緩解不了台灣疫情。」

馬曉光最後說，謊言和疫情同樣致命。「民進黨當局還是要老老實實地正視台灣疫情的嚴峻形勢，切實把老百姓的生命當回事。早一天開放大陸疫苗，早一天讓台灣民眾生命健康安全得到保障。不要再把政治私利凌駕於民眾生命之上。」

台灣 疫情 疫苗

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