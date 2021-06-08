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台前縣長張榮味剛出獄 被爆「插隊」打疫苗

台灣新聞組／台北8日電
雲林縣長張麗善的哥哥張榮味被爆插隊打疫苗。(本報資料照片)
雲林縣長張麗善的哥哥張榮味被爆插隊打疫苗。(本報資料照片)

雲林縣政府獲配的AZ疫苗都已打完，而台灣從5月15日開始停止自費施打後，目前也僅開放前三類第一線醫護、防疫人員施打。縣長張麗善的兄長張榮味被爆「插隊」打疫苗，縣府說明因張麗善是地方疫情指揮官，張榮味是同住家人，符合前三類對象高接觸風險。

前雲林縣長張榮味上月才剛出監，卻已完成疫苗接種，且身分非第一至三類優先施打對象，年齡也還不滿65歲，不符第8類65歲以上長者施打資格，遭人質疑疫情嚴峻，疫苗又吃緊，「為何張榮味能先打？」批張擁特權，雲林縣府內舉不避親。

張麗善今天強調，她是地方疫情指揮官，哥哥張榮味與她住在同一居所，相處時間多，也會在同一餐桌上用膳，符合中央及地方政府防疫人員及高接觸風險第一線工作人員等實施計畫相關規範。

立法院民進黨團今也舉行記者會表示，中央流行疫情指揮中心5月23日已通知全台，5月26日起暫緩第一線人員同住家人施打，張榮味5月31日才假釋出獄，為什麼縣府還是讓張榮味施打？「不要讓大家覺得有特權」。

民進黨團幹事長劉世芳表示，截至6月3號，雲林縣疫苗接種達成率91%，這是相當好的數字，但第一線醫護人員卻只有65%，代表第一線醫護人員還有35%沒接種，這樣的疫苗優先次序，讓人懷疑到底對防疫有無幫助，還是在做公共關係。

劉世芳也呼籲全台衛生局，應按照指揮中心公布的優先施打順序接種疫苗，不要讓民眾錯愕，覺得有特權就可接種疫苗，「千萬不要扯指揮中心後腿」。

疫苗 疫情 防疫

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